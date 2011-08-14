همه امکانات برای ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90 فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد امروز یکشنبه در چهل و پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال، ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل در سال 89 را نتیجه تلاش همدلانه و هم افزای مجموعه کارگزاران دولت عنوان کرد و اظهار داشت: هدف گذاری دولت در سال 89 ایجاد یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی بود که با همدلی بوجود آمده در کشور یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد شد.



رئیس جمهور با بیان اینکه ایجاد اشتغال بیش از اینکه به منابع مالی نیاز داشته باشد به خلاقیت ، ابتکار ، نیازسنجی و مدیریت منابع احتیاج دارد، استانداران را به پیگری مستمر جهت ایجاد اشتغال پایدار فراخواند.



احمدی نژاد فعال کردن تمامی ظرفیت های ایجاد اشتغال را مورد تاکید قرار داد و گفت: تمامی مجوزهای لازم برای تامین بودجه ایجاد اشتغال در قانون بودجه سال 90 وجود دارد که در کنار آن باید برای جذب مشارکت مردم نیز برنامه ریزی کرد چرا که تجربه نشان داده است که مردم در کارهای مثبت و عام المنفعه همه توانمندی ها و داشته های خود را به میدان می آورند و دولت را یاری می کنند.



احمدی نژاد با تاکید بر اطلاع رسانی از خدمات و اقدامات ارائه شده از سوی دولت به مردم گفت : لازم است اخبار و اطلاعات کارهای انجام شده به مردم معرفی ارائه شود چرا که مردم از اینکه ببینند در کشور کار انجام شده خوشحال می شوند و این موضوع امید و نشاط اجتماعی را افزایش می دهد.



رئیس جمهور با اشاره به اینکه در 6 سال گذشته اقدمات بسیار بزرگی در کشور انجام شده است، اظهار داشت: هر کدام از کارهایی که در این دولت انجام شده از قبیل هسته ای شدن کشور، ‌ورود موفق کشور به عرصه فضا و علوم فضایی‌، اجرای موفق اصل 44، اجرای موفق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، اجرای موفق طرح مسکن مهر، پیشرفت های چشمگیر در عرصه نانو و بیوتکنولوژی و اختراعات و دستاوردهای بی شمار دیگر اگر در چند دولت انجام می شد آن دولت ها دولت های موفقی معرفی می شدند اما بعضی ها هستند که چشم دیدن این موفقیت ها را ندارند.



احمدی نژاد افزود: عده ای هستند که به جای آنکه دولت را درسازندگی کشور یاری کنند در گوشه ای نشسته و فقط به دنبال کشف اشکال و نقص هستند و آنقدر سقوط کرده اند که هیچ چیز جز کسب قدرت برایشان مهم نیست و برای این منظور نیز از هیچ تلاشی برای تخریب دولت کوتاهی نمی کنند.



وی خاطر نشان کرد: کارگزاران دولت شبانه روز مشغول خدمتگزاری هستند و مغرضان هر چه هم تلاش کنند تا نتیجه تلاش های دولت را مخدوش کنند اما پیشرفت هایی که نتایج آنها در زندگی مردم بروز کرده است را نمی توانند انکار کنند.



رئیس جمهور مردم ایران را بهترین، پاکترین، خوبترین و فداکارترین ملت روی زمین معرفی کرد و اظهار داشت: باید به گونه ای کار کرد که عزت و کرامت مردم در سیستم اداری کشور حفظ شود و برخی ذهنیت های غلط باقی مانده از گذشته برطرف شده و اصلاح شود.



احمدی نژاد با بیان اینکه مردم مدال خدمتگزاری را بر سینه مسئولین چسبانده اند، گفت : باید رسوبات اخلاق غربی از اذهان زدوده شود و کرامت و عزت و شخصیت واقعی انسان احیاء شود و کسب قدرت باعث نشود تا ارزش انسان نادیده گرفته شود.



وی با بیان اینکه عده ای با انتشار اخبار وهم گونه به دنبال ایجاد ضعف و سستی در مسیر خدمتگزاری دولت هستند، خاطرنشان کرد: به همکاران عزیز خود توصیه می کنم اجازه ندهند عده ای افراد بیکار در گوشه ای نشسته و با انتشار مطالبی بخواهند به فعالیت ها و تلاش های دولت جهت بدهند و بهتر است به جای توجه به این مسائل تمام توجهمان را صرف کار و تلاش کنیم.



رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح راهکارهایی برای تسهیل پروسه ایجاد اشتغال در کشور پرداخت و با تاکید بر لزوم اصلاح ذهنیت های غلط گذشته و تمرکز تمام توجه مسئولان به سرمایه گذاری در موضوع ایجاد اشتغال، اظهار داشت: باید مدیریت منابع در ایجاد اشتغال را جدی گرفت و با ارزیابی نیازها و توانمندی‌های هر استان ایجاد اشتغال متناسب را دنبال کرد.



احمدی نژاد با بیان اینکه در بودجه سال 90 از طرق مختلف برای رونق فعالیت های عمرانی راه کارهایی طراحی شده است به حجم 35 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی کشور اشاره کرد و گفت: علاوه بر بودجه عمرانی که در صورت جذب کامل آن امکان استفاده از 11 هزار میلیارد تومان دیگر وجود دارد ، 23 هزار میلیارد تومان امکان سرمایه گذاری شرکت های دولتی، 65 هزار میلیارد تومان جذب سرمایه گذاری خارجی و فاینانس، 27 هزار و 800 میلیارد تومان مجوز انتشار اوراق مشارکت ریالی و حدود 300 هزار نقدینگی برای عمران کشور و به تبع آن ایجاد اشتغال وجود دارد.



رئیس جمهور از استانداران و روسای بانک های کشور درخواست کرد تا با همکاری یکدیگر و استفاده از مجوز تهاتر ارائه شده در بودجه سال 90 برای یک بار موضوع دیون را حل کرده و راه های استفاده از منابع بانک ها در استان های دیگر را طراحی و عملیاتی کنند.



احمدی نژاد بحران اقتصادی حاکم بر دنیا را حاصل عملکرد غلط کسانی دانست که ادعای مدیریت جهان را دارند و اظهار داشت : با وجود همه فشارهایی که روی کشورمان وجود داشت ضریب جینی که باید در پایان برنامه چهارم به 35 صدم درصد می رسید در حال حاضر به حدود 35.8 صدم درصد رسیده و تا پایان سال به زیر 35 درصد خواهد رسید که این به معنای عدالت و ایجاد بستر شکوفایی برای همه استعدادهایی است که تا پیش از این فرصت شکوفایی نداشتند.



در این جلسه همچنین نتیجه بررسی نهایی نظام بانکی کشور برای پشتیبانی و توسعه اشتغال در سال 90 از سوی بانک مرکزی ارائه شد.

ارائه گزارش خلاصه عملکرد شورای عالی اشتغال و میزان اشتغال ایجاد شده در سال 90 و نیز گزارش جدول ترکیب منابع مورد نیاز سرمایه گذاری اسناد پشتیبان برنامه پنجم بر اساس هدف ایجاد اشتغال 2.5 میلیون فرصت شغلی در سال جاری از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز از دیگر بخش های این جلسه بود.

