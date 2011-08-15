ایجاد کمیته عالی ایران و عراق درباره پژاک/ نجیفی بعد از رمضان به تهران می آید

حسن دانایی فرد سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روابط ایران و عراق و نیز موضوعات مطرح شده اخیر در رابطه با تحرکات گروهک تروریستی پژاک اظهار داشت: روابط ایران و عراق عمیق تر از آن است که موضوعاتی مانند گروهک پژاک بر آن اثری بگذارد.

وی افزود: البته در یک مقطعی تحرکاتی علیه ایران صورت گرفت اما روابط دو کشور ایران و عراق و به خصوص دو ملت ایران و عراق رو به توسعه و رو به گسترش و عمیق است و این مسائل نتوانست بر روابط تاثیر منفی بگذارد.

سفیرایران در عراق با اشاره به یادداشت ماه گذشته خود به وزارت امور خارجه عراق در خصوص گروهک تروریستی پژاک عنوان کرد: در این یادداشت بنده خواستم که دولت عراق جلوی نفوذ گروه های تروریستی و ورود آنان به ایران را بگیرد و بعد از آن، ملاقات های متعددی را با مسئولان عالیرتبه عراقی در بخش سیاست خارجی در پارلمان و معاونین رئیس جمهور عراق داشتم که در همه دیدارها بر این موضوع تاکید شد که باید برای این موضوع در عراق راه حلی پیدا شود.

دانایی فرد تاکید کرد: مقامات عراقی همواره تاکید دارند که بر اساس قانون اساسی این کشور فعالیت گروه تروریستی علیه همسایگان ممنوع است و در همین راستا به دنبال راه حل هستند و ما آمادگی داریم با همکاری مشترک این موضوع را حل و فصل کنیم.

وی خاطر نشان کرد: پاسخ شفاهی به یادداشت بنده داده شده که اعلام کرده اند در حال تلاش برای حل این موضوع هستند اما ما منتظریم که پاسخ کتبی نیز داده شود.

سفیر ایران در بغداد با تاکید بر اینکه مسئله پژاک باید با مدیریت مشترک ایران و عراق حل شود گفت: مسئولان محلی جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق هم اکنون اقداماتی را آغاز کرده اند و به زودی کمیته ای در سطح عالی بین دو کشور تشکیل خواهد شد.

وی در توضیح این کمیته گفت: مسئولان عالیرتبه نظامی ایران و عراق این کمیته را تشکیل می دهند.

دانایی فر در رابطه با رفت و آمد مقامات دو کشور نیز از سفر وزیر آموزش عالی، فرهنگ، کشاورزی، بهداشت و علوم و تکنولوژی عراق به تهران بعد از ماه مبارک رمضان خبر داد.

وی همچنین با اشاره به اینکه بعد از تشکیل پارلمان عراق گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق تشکیل نشده بود خبر داد که این انجمن ظرف چند روز آینده در پارلمان عراق شکل می گیرد.

سفیر ایران در بغداد همچنین در رابطه با امضاء توافقنامه قضایی بین دو کشور ایران و عراق گفت: این توافقنامه از سوی دولت عراق به پارلمان این کشور ارسال شده و منتظریم در پارلمان عراق به تصویب برسد و این تفاهمنامه به انتقال مجرمین وزندانیان و تعاون قضایی بین دو کشور کمک خواهد کرد.

دانایی فر با اشاره به دیدار اخیر خود با اسامه نجیفی رئیس پارلمان عراق از برنامه سفر وی به جمهوری اسلامی ایران بعد از ماه مبارک رمضان خبر داد.