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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۴۴

اکبری:

کاشت سورگوم علوفه ای در خراسان جنوبی آغاز شد

کاشت سورگوم علوفه ای در خراسان جنوبی آغاز شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از شروع کاشت محصول سورگوم علوفه ای در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اکبری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از آنجا که مراتع استان به دلیل خشکسالیها در سالهای اخیر توان تولید علوفه کمی دارد، باید قسمت عمده علوفه از مزارع و با کشت گیاهان علوفه ‌ای تامین شود.

وی اظهار داشت: یکی از راهکارهای تامین علوفه در استان با توجه به شرایط آب و هوایی کاشت نباتات علوفه ‌ای حجیم وسازگار از جمله سورگوم است که از ظرفیت تولید بالایی برخوردار بوده و دربرابر خشکی و کم آبی مقاوم و همچنین دارای رشد مطلوبی است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی سطح زیر کشت سورگوم علوفه ‌ای رایک هزار و 592 هکتار ذکر کرد و افزود: پیش ‌بینی می ‌شود در سال جاری با افزایش عملکرد 135 هزار و 320 تن سورگوم علوفه ‌ای  در استان برداشت شود.

اکبری نقاط مهم تولید این محصول را شهرستان‌های بشرویه، سرایان، قاین و نهبندان دانست و گفت: در صورت رعایت تاریخ کاشت و رسیدگی در مراحل برداشت عملکرد بیشتری حدود 200 تا 250 تن در هکتار می ‌توان از سورگوم علوفه‌ ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: در راستای ترویج و گسترش سطح زیر کشت این محصول در سال جاری مقدار 40 تن بذر یارانه ‌ای بین کشاورزان استان توزیع شده است.

کد مطلب 1383495

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