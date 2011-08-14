کاشت سورگوم علوفه ای در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اکبری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از آنجا که مراتع استان به دلیل خشکسالیها در سالهای اخیر توان تولید علوفه کمی دارد، باید قسمت عمده علوفه از مزارع و با کشت گیاهان علوفه ای تامین شود.
وی اظهار داشت: یکی از راهکارهای تامین علوفه در استان با توجه به شرایط آب و هوایی کاشت نباتات علوفه ای حجیم وسازگار از جمله سورگوم است که از ظرفیت تولید بالایی برخوردار بوده و دربرابر خشکی و کم آبی مقاوم و همچنین دارای رشد مطلوبی است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی سطح زیر کشت سورگوم علوفه ای رایک هزار و 592 هکتار ذکر کرد و افزود: پیش بینی می شود در سال جاری با افزایش عملکرد 135 هزار و 320 تن سورگوم علوفه ای در استان برداشت شود.
اکبری نقاط مهم تولید این محصول را شهرستانهای بشرویه، سرایان، قاین و نهبندان دانست و گفت: در صورت رعایت تاریخ کاشت و رسیدگی در مراحل برداشت عملکرد بیشتری حدود 200 تا 250 تن در هکتار می توان از سورگوم علوفه ای داشته باشیم.
وی ادامه داد: در راستای ترویج و گسترش سطح زیر کشت این محصول در سال جاری مقدار 40 تن بذر یارانه ای بین کشاورزان استان توزیع شده است.
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