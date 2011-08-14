حسین معدنی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین در خصوص دیدار با ژاپن گفت: ما تا حدودی ناهماهنگ بودیم اما با این وجود هم بازی خوبی را ارائه کردیم.

وی ادامه داد: بازیکنان هنوز به صورت کامل با همدیگر تمرین نکرده اند اما ما نسبت به بازی اول مقابل عمان عملکرد بسیار بهتری داشتیم و این بیانگر آن است که روز به روز پیشرفت می کنیم.

سرمربی تیم والیبال دانشجویان کشورمان خاطرنشان کرد: تیم ژاپن تیم قوی‌ای بود که پیروزی برابر آن سخت و ارزشمند بود و خوشحالم توانستیم این تیم را شکست دهیم.

معدنی با بیان اینکه خستگی و ناهماهنگی باعث شد تیم ایران دو گیم به ژاپن واگذار کند افزود: ما فیلم بازی اوکراین برابر ژاپن را دیدیم آنها مقابل این تیم آسیایی 3 بر صفر پیروز شدند که این بیانگر قدرت بالای اوکراین است.

وی در مورد بازی روز سه شنبه ایران مقابل اوکراین اظهار داشت: ما سعی می کنیم مقابل آنها یک بازی خوب و قابل قبول ارائه دهیم البته با توجه به پیشرفت هایی که تیم ایران در چند روز گذشته داشته است بسیار امیدواریم مقابل آنها هم نتیجه خوبی کسب کنیم.

تیم والیبال دانشجویان کشورمان که در نخستین دیدار خود در بیست و ششمین دوره بازیهای یونیورسیاد جهانی برابر عمان به پیروزی رسیده بود، عصر امروز یکشنبه در دومین دیدار با نتیجه 3 بر 2 ژاپن را شکست داد.