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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

نظری مهر:

دانشگاه آزاد بخشی بزرگی از مشکلات علمی و فرهنگی را حل کرد

دانشگاه آزاد بخشی بزرگی از مشکلات علمی و فرهنگی را حل کرد

بندرگز - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی توانست بخش بزرگی از مشکلات جامعه خصوصا در حوزه علمی و فرهنگی را حل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد نظری مهر عصر یکشنبه در بازدید از پروژه های دانشگاه آزاد بندرگز، نقش دانشگاه آزاد اسلامی را در عرصه آموزش عالی و فرهنگی بسیار عظیم و بنیادی دانست.

نماینده مردم  بندرگز در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از پیشرفت های پروژه‌های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز گفت: پیشرفت های عمرانی واحد بندرگز طی یکسال اخیر چشمگیر و از نظر کمی و کیفی مطلوب بوده است.

دکتر نظری مهر در ادامه بازدید از روند فعالیت ها و کارکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز ضمن ابراز خرسندی از خدمات دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه آموزش عالی، از دست اندرکاران و مسئولان دانشگاه تقدیر و تشکر کرد.

نماینده مردم غرب استان گلستان در مجلس شورای اسلامی نقش دانشگاه آزاد اسلامی را مصداق عینی همت مضاعف در سال جهاد اقتصادی دانست.

وی عنوان کرد: با توجه به روند رشد و توسعه این دانشگاه در اجرای طرحهای عمرانی می توان آینده قابل قبولی برای دانشگاه پیش بینی کرد.

کد مطلب 1383498

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