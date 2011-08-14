توطئه خطرناک علیه مسلمانان/موساد گرداننده سریال موهن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "مها الدوری" گفت : سریال الحسن و الحسین (علیهما السلام) فتنه بزرگی است که موساد و صهیونیستها برای ایجاد شکاف میان مسلمانان کلید زده اند.

وی افزود: مثلت شوم آمریکا، اسرائیل و انگلیس همواره به دنبال فتنه افکنی میان مسلمانان است و شبکه های تلویزیونی نباید در دام این فتنه ها که هدف از آن تفرقه و برهم زدن وحدت مسلمانان است، گرفتار شوند.

الدوری تصریح کرد: سریال مذکور احساسات بسیاری از مسلمانان را جریحه دار کرده است و آنها از پخش این سریال خشمگین هستند.

پارلمان عراق دیروز با اجماع رای به ممنوعیت پخش این سریال موهن از شبکه های تلویزیونی عراق داد. شبکه وابسته به ایاد السامرایی رئیس حزب اسلامی عراق یکی از احزاب وابسته به اقلیت اهل سنت، اقدام به پخش این سریال کرده بود.



خاطرنشان می شود این سریال به کارگردانی "عبدالباری ابوالخیر" کارگردان سوری و تهیه کنندگی "محمد السیادی" و "محمد الحسیان" تولید شده که در آن کشورهای کویت، سوریه (دارالفتوی)، مغرب، لبنان، امارات و اردن مشارکت داشته اند.

