تیمهای خارجی از پیشرفتهای علمی دانشجویان ایرانی شگفت زده شدند

به گزارش خبرنگار مهر مراسم تقدیر از اعضای ششمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران و نیز تیم دانشجویی مترجمان این مسابقات عصر یکشنبه در سالن آمفی تئاتر علامه رفیعی واحد قزوین برگزار شد.

در این مراسم که مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نیز حضور داشت مهدی زارعی دانشجوی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین که در تیم دانشجویی مترجمان فعالیت داشت، گفت: از بهمن سال گذشته جلسات هماهنگی تیم مترجمان برای هرچه بهتر انجام شدن استقبال و پذیرایی از تیمهای خارجی در ششمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران برگزار شد که هماهنگی با وزارت امور خارجه برای دریافت ویزای شرکت کنندگان خارجی، دریافت اطلاعات زمان پرواز این تیم ها به ایران، استقبال تیم های خارجی در فرودگاه و همراهی آنها تا هتل و محل برگزاری مسابقات قسمتی از وظایف تیم های دانشجویی مترجمان بود.



وی افزود: در ایام برگزاری مسابقات از 18 الی 20 فرودین ماه 90 نیز با هماهنگی تیم های خارجی برای مصاحبه با شبکه های داخلی و خارجی، رسانه ها و خبرگزاریها و چگونگی حضور در سالن مسابقات و بعد از پایان مسابقات، همراهی تیم های خارجی برای بازدید از مناطق دیدنی کشور همچون موزه ملی ایران باستان، خانه هنر، موزه پروفسور حسابی و بازار تهران اقدامات لازم صورت گرفت.



مهدی زارعی تصریح کرد: اعضای این تیم با تسلط کامل به زبان انگلیسی، روابط عمومی بالا و تجربه کافی در برقراری ارتباط با تیم های خارجی در انجام وظایف خود بسیار حرفه ای عمل کردند و خوشبختانه تیم های خارجی از نحوه عملکرد این تیم بسیار راضی بودند.



وی سپس در خصوص نظر تیم های خارجی نسبت به برخورد ایرانی ها اظهار داشت: تیمهای خارجی در ایام برگزاری مسابقات و بازدیدهایشان با برخورد صمیمی و گرم مردم ایران مواجه شدند و این برخورد صمیمی برای اعضای تیم های اروپایی شرکت کننده در این مسابقات بسیار عجیب بود به طوری که اعلام میکردند با تبلغیات منفی که علیه ایرانی ها شنیده اند، انتظار برخورد صمیمانه را نداشتند اما وقتی آرامش موجود در جامعه را می دیدند نظرشان کاملا با ذهنیت قبلی تفاوت داشت.



زارعی در ادامه یادآورشد: از دکتر موسی خانی به دلیل حمایت ها و اعتمادی که به تیم دانشجویان مترجم داشتند و نیز تلاش کمیته اجرایی مسابقات اسدالله نوروزی، سالار شیرافکن و موسی عوض زاده که سرپرستی تیم های دانشجویی مترجمان را به عهده داشتند تقدیر می کنیم.

وی در پایان در خصوص نظر تیم های خارجی نسبت به سطح علمی ایرانی ها گفت: تیم های خارجی در صحبت های خود با ما بارها از پیشرفت های علمی ایران در چند سال اخیر اظهار شگفتی می کردند.

دلارام یزدان سپاس، دانشجوی رشته نرم افزار یکی دیگر از اعضای تیم دانشجویی مترجمان با بیان خاطراتی از حضور تیم های خارجی در ششمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران گفت: از خاطراتی که برایم بسیار جالب بود مربوط به یکی از اعضای تیم برزیل به نام جولیانا می شد که وی به دین اسلام خیلی علاقه مند شده بود و مرتب از ما راجع به احکام اسلام سوالاتی را می پرسید و در روز آخر از ما درخواست کرد تا کتاب قرآن به زبان انگلیسی به او بدهیم که ما نیز درخواست او را انجام دادیم و هنگامی که این کتاب را به او دادیم بسیار خوشحال شد و دائم قرآن را مطالعه می کرد.



وی به علاقه تیم های خارجی از حضور در بازار بزرگ تهران اشاره کرد و گفت: تیم های خارجی از بازار بزرگ تهران و صنایع دستی ایران مانند صنایع زینتی و سنتی و موسیقی سنتی ایرانی هم بسیار استقبال کردند و مورد توجهشان قرار گرفت.

آرام یزدان سپاس در خصوص دیدگاه تیمهای خارجی نسبت به حضور بانوان ایرانی در عرصه های مختلف جامعه گفت: تیمهای خارجی از حضور دختران ایرانی در مسابقات بین المللی روبوکاپ بسیار شگفت زده بودند زیرا خیلی از این تیم ها برای اولین بار بود که به ایران می آمدند و راجع به ایران اطلاعات و شناختی نداشتند و در ایام برگزاری مسابقات در روز جمعه نیز تمایل داشتند در نماز جمعه تهران حضور یابند تا از نزدیک انجام اعمال دینی زنان را ببینند.



وی در پایان گفت: تیمهای خارجی بعد از بازگشت به کشورشان در ایمیل های ارسالی خود بارها از میهمان نوازی ایرانی ها اظهار خوشحالی می کردند و از اینکه مسابقات بین المللی روبوکاپ در سطح بسیار بالایی از نظر کیفی و سازماندهی برگزار شد بسیار خشنود بودند و موقع خداحافظی به ما اظهار می کردند سفیران خوبی برای ایران خواهیم بود و مطمئناً با بیان خاطرات خود، دیدگاه مردم کشورمان را راجع به ایران تغییر خواهیم داد.



ستاد روابط بین الملل کمیته ملی روبوکاپ ضمن شناسایی و دعوت از تیم های مطرح جهان و معرفی مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران، فعالیت هایی همچون ارتباطات گسترده با وزارت امور خارجه سفارت خانه های کشورهای مدعو، تسهیل در صدور روادید تیم ها، تشکیل تیم های استقبال و گردشگری، ارتباط گسترده و تعامل با گمرک تهران و مسئولان فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) برای تسهیل در ترخیص ورود و خروج تجهیزات تیم ها همچون ربات ها، دعوت از استادان برجسته و مطرح جهان از دانشگاه های آکسفورد انگلیس، گرونینگن هلند، اوکازای ژاپن برای حضور و سخنرانی علمی در مسابقات و سمپوزیوم بین المللی روبوکاپ، ترجمه کلیه اخبار و مصاحبه های تیم های خارجی برای رسانه های داخلی، همراهی سفرا و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای خارجی در محل برگزاری مسابقات را به سرانجام رساند.