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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۳۸

مهدوی:

طرح "فروغ خانه" بنیان خانواده را محکم می کند

طرح "فروغ خانه" بنیان خانواده را محکم می کند

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: مدیرکل خانواده و اموربانوان استانداری گلستان، تحکیم تقویت و تعالی بنیان خانواده و گسترش تعمیق ارزشهای اصیل اسلامی در خانواده را از اهداف طرح فروغ خانه بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی عصر یکشنبه در بازدید از طرح فروغ خانواده بندرترکمن گفت: مهارت آموزی بانوان و خانواده ها نیاز جدی است که باید به آن توجه کرد.

وی افزود: ماه مبارک رمضان فرصت بسیار مناسبی است که ضمن قرائت قرآن از حضور و جلسات بانوان در مساجد و اماکن مذهبی در راه اعتلای اهداف قرآنی بهره کافی برده شود و آموزه های قرآن که در بسته فرهنگی ( احکام ،اصول بهداشتی و آیین متعالی زندگی ) تدوین شده، در قالب طرح فروغ خانه اجرا شود.

وی عنوان کرد: با اولویت قرار دادن مناطق کمتر برخوردار در اجرای طرح که رهاورد سفر سوم ریاست جمهوری است در رفع نیازهای فرهنگی آموزشی خانواده های روستایی تاثیر گذار بود.
 
مهدوی بیان داشت: از نوع در خواستهای زنان و دختران کاملا مشهود است که اگر با همت مسئولان فرهنگی استان هزینه ها و اعتبارات تخصیص یافته درست و بهینه به کارگرفته شود در آینده ای نه چندان دور ما شاهد رشد شایسته ای در الگوهای اخلاقی و فرهنگی خانواده ها خواهیم بود.
 
بانوان شرکت کننده در طرح فروغ خانه خواستار برگزاری دوره آموزشی مهارتهای زندگی برای همسران خود شدند.
کد مطلب 1383505

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