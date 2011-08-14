طرح "فروغ خانه" بنیان خانواده را محکم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی عصر یکشنبه در بازدید از طرح فروغ خانواده بندرترکمن گفت: مهارت آموزی بانوان و خانواده ها نیاز جدی است که باید به آن توجه کرد.

وی افزود: ماه مبارک رمضان فرصت بسیار مناسبی است که ضمن قرائت قرآن از حضور و جلسات بانوان در مساجد و اماکن مذهبی در راه اعتلای اهداف قرآنی بهره کافی برده شود و آموزه های قرآن که در بسته فرهنگی ( احکام ،اصول بهداشتی و آیین متعالی زندگی ) تدوین شده، در قالب طرح فروغ خانه اجرا شود.

وی عنوان کرد: با اولویت قرار دادن مناطق کمتر برخوردار در اجرای طرح که رهاورد سفر سوم ریاست جمهوری است در رفع نیازهای فرهنگی آموزشی خانواده های روستایی تاثیر گذار بود.

مهدوی بیان داشت: از نوع در خواستهای زنان و دختران کاملا مشهود است که اگر با همت مسئولان فرهنگی استان هزینه ها و اعتبارات تخصیص یافته درست و بهینه به کارگرفته شود در آینده ای نه چندان دور ما شاهد رشد شایسته ای در الگوهای اخلاقی و فرهنگی خانواده ها خواهیم بود.



بانوان شرکت کننده در طرح فروغ خانه خواستار برگزاری دوره آموزشی مهارتهای زندگی برای همسران خود شدند.