صدا و سیما تریبون قشر ضعیف و مستضعف جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمدیان در جمع کارکنان خبرنگاران و کارکنان واحد اطلاعات و اخبار صداوسیمای مرکز قزوین اظهارداشت: جهان امروز بر پایه اطلاعات و خبر می چرخد و نقش اطلاع رسانی در آگاهی بخشی به مردم بسیار پیچیده و مهم است از این رو ضرورت انعکاس مشکلات قشر ضعیف جامعه دوچندان است.

محمدیان تأکید کرد: ما در برابر خدا و کسانی که در انقلاب نقش داشته‌اند و امروز تریبونی برای صحبت و اظهارنظر ندارند مسئول هستیم.



مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین یادآورشد: رسانه ملی جای تبلیغ افراد نیست و ما در بیان واقعیات و انعکاس مشکلات مردم با هیچ مسئولی در هر رده‌ای که باشد تعارف نداریم.



حجت‌ الاسلام محمدیان با اشاره به پیشرفت و افزایش کیفیت برنامه های تولیدی و خبری صدا و سیمای مرکز قزوین، تصریح کرد: معاونت اطلاعات و اخبار این مرکز با وجود امکانات و نیروی انسانی محدود توانست به رتبه دوم کشور دست یابد.



در ادامه جهانگیری از کارشناسان حوزه نظارت و ارزیابی خبر صدا و سیما با اشاره به تحولات انجام شده در عرصه اطلاع رسانی گفت: طی یکسال گذشته واحد خبر قزوین به موفقیتهای خوبی در زمینه تولید گزارشهای خبری با کیفیت بالا دست یافته است.

معلمی مدیر ارزیابی واحد خبر صدا و سیما نیز نظارت و ارزیابی گزارش‌های شهرستان‌ها را در تاریخ صدا و سیما بی سابقه دانست.

حسن میربها اولین خبرنگار صدا و سیما در قزوین نیز حرفه خبرنگاری را فراتر از یک شغل دانست و یادآور شد: خبرنگار باید با عشق و علاقه کار کند.

در ابتدای این نشست محمدی معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز قزوین هم به فعالیت‌های واحد خبر در یک سال گذشته اشاره کرد و از راه‌اندازی استودیوی جدید خبر، تولید و پخش 28 هزار دقیقه خبر و گزارش از شش بخش خبری سیما و صدا و کسب عنوان دوم در تولید گزارش‌های خبری و جایگاه ششم در مجموعه‌های خبری در بین مراکز کشور به عنوان بخشی از موفقیتـها و فعالیتـهای حوزه خبر نام برد.

در پایان این نشست از کارکنان معاونت اطلاعات و اخبار مرکز قزوین تجلیل شد.