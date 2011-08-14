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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۳۵

محمدیان:

صدا و سیما تریبون قشر ضعیف و مستضعف جامعه است

صدا و سیما تریبون قشر ضعیف و مستضعف جامعه است

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: رسانه ملی تریبون گروههای ضعیف و افراد مستضعف جامعه است و مشکلات آنها را باید به خوبی منعکس کند.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمدیان در جمع کارکنان خبرنگاران و کارکنان واحد اطلاعات و اخبار صداوسیمای مرکز قزوین اظهارداشت: جهان امروز بر پایه اطلاعات و خبر می چرخد و نقش اطلاع رسانی در آگاهی بخشی به مردم بسیار پیچیده و مهم است از این رو ضرورت انعکاس مشکلات قشر ضعیف جامعه دوچندان است.
 
محمدیان تأکید کرد: ما در برابر خدا و کسانی که در انقلاب نقش داشته‌اند و امروز تریبونی برای صحبت و اظهارنظر ندارند مسئول هستیم.
 
مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین یادآورشد: رسانه ملی جای تبلیغ افراد نیست و ما در بیان واقعیات و انعکاس مشکلات مردم با هیچ مسئولی در هر رده‌ای که باشد تعارف نداریم.
 
حجت‌ الاسلام محمدیان با اشاره به پیشرفت و افزایش کیفیت برنامه های تولیدی و خبری صدا و سیمای مرکز قزوین، تصریح کرد: معاونت اطلاعات و اخبار این مرکز با وجود امکانات و نیروی انسانی محدود توانست به رتبه دوم کشور دست یابد.
 
در ادامه جهانگیری از کارشناسان حوزه نظارت و ارزیابی خبر صدا و سیما با اشاره به تحولات انجام شده در عرصه اطلاع رسانی گفت: طی یکسال گذشته واحد خبر قزوین به موفقیتهای خوبی در زمینه تولید گزارشهای خبری با کیفیت بالا دست یافته است.
 
معلمی مدیر ارزیابی واحد خبر صدا و سیما نیز نظارت و ارزیابی گزارش‌های شهرستان‌ها را در تاریخ صدا و سیما بی سابقه دانست.
 
حسن میربها اولین خبرنگار صدا و سیما در قزوین نیز حرفه خبرنگاری را فراتر از یک شغل دانست و یادآور شد: خبرنگار باید با عشق و علاقه کار کند.
 
در ابتدای این نشست محمدی معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز قزوین هم به فعالیت‌های واحد خبر در یک سال گذشته اشاره کرد و از راه‌اندازی استودیوی جدید خبر، تولید و پخش 28 هزار دقیقه خبر و گزارش از شش بخش خبری سیما و صدا و کسب عنوان دوم در تولید گزارش‌های خبری و جایگاه ششم در مجموعه‌های خبری در بین مراکز کشور به عنوان بخشی از موفقیتـها و فعالیتـهای حوزه خبر نام برد.
 
در پایان این نشست از کارکنان معاونت اطلاعات و اخبار مرکز قزوین تجلیل شد.
کد مطلب 1383510

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