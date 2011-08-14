احداث یادمانهای بازی دراز و شهید شیرودی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر یکشنبه درجلسه ستاد راهیان نور استان اظهار داشت: ما در ساخت یادمان‌های شهدا کوتاهی کرده‌ایم و هم اکنون دو یادمان را در حال احداث داریم.

وی ادامه داد: ستاد راهیان نور کشور در مورد ساخت یادمان‌های دیگر در استان کرمانشاه قول مساعد داده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به احداث موزه دفاع مقدس در گردنه مرصاد عنوان کرد: زمین ساخت این موزه را قرار است منابع طبیعی در اختیار بنیاد حفظ آثار قرار دهد و بنیاد حفظ آثار عملیات ساخت آن را اجرایی کند.

هاشمی اظهار داشت: برنامه ما این است که کسانی که به عنوان راهیان نور از سراسر کشور به کرمانشاه می‌آیند از این یادمان‌ها دیدن کنند و راوی برای آنها تعریف کند که بر این استان و مردمش چه گذشته و خاطرات شهدا را و عملیاتهایی که انجام شده برای آنها بازگو کند.

هاشمی تصریح کرد: در شهرستان سرپل ذهاب زمینی تهیه کرده‌ایم که آن را به صورت رایگان در اختیار تمام استانها قرار خواهیم داد تا دراین مکان برای استان خود ساختمان بسازند.

استاندار کرمانشاه اذعان داشت: استانها به این ترتیب می‌توانند در طول سال راهیان نور خود را به این مکان اعزام کنند و در مکانی که خود ساخته‌اند استقرار یابند و از آنجا برای دیدن آثار جنگ، جبهه و خاطرات شهدا اعزام شوند.