چهارمین شهرک صنعتی غیردولتی کشور در گلستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگار مهر، ناصر فخر موحدی عصر یکشنبه در بازدید از این شهرک افزود: در صورتیکه مسئولان از احداث این شهرک خصوصی که پیشرفت فیزیکی بسیار مناسبی نیز دارد حمایت کنند، چهارمین شهرک صنعتی خصوصی کشور در استان گلستان به بهره برداری خواهد رسید .

وی گفت: تعداد 58 مجوز ایجاد شهرک خصوصی در کل کشور صادر شده که از این تعداد تاکنون سه شهرک به بهره برداری رسیده است.



فخر موحدی با اشاره به لزوم حمایت مسئولان از ایجاد زیر ساختهای توسعه صنعتی و معدنی استان گفت : بحث استقبال بخش خصوصی از ایجاد شهرکهای صنعتی خصوصی موقعیت بسیار مناسبی است که نویدآینده ای روشن برای بخش صنعت و معدن استان را می دهد.

محمد علی اخوین، رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی غیر دولتی گروه فرآوری کشت صحرا نیز گفت: مجوز احداث این شهرک در سال 1385 در زمینی به مساحت بیش از 10 هکتار از سازمان صنایع و معادن استان دریافت شده است که هم اکنون82 هزار متر مربع از آن قابل واگذاری به سرمایه گذاران است.

اخوین افزود: این شهرک اولین شهرک صنعتی خصوصی و غیر دولتی در سه استان شمالی کشور است که گرایش آن گروه صنعتی صنایع غذایی و کانی غیر فلزی است.



وی ادامه داد : سه پروژه در این شهرک در دست اجراست که شامل سیلوی 130 هزار تنی گندم و دانه های روغنی ( بزرگترین پروژه سیلوسازی استان )، احداث واحد 300 تنی مدرن تولید آرد و طرح مجتمع پاستوریزاسیون و غنی سازی و بسته بندی مواد غذایی است.



وی افزود: در صورت حمایت مسئولان طرح بسته بندی صناع غذایی شرکت فرآوری سپید دانه صحرا با ظرفیت سالانه بیش از 20 هزار تن غلات، حبوبات ، خشکبار و ... تا پایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.



رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی غیر دولتی گروه فرآوری کشت صحرا افزود: تکنولوژی دو خط تولید برنج مصنوعی غنی شده و سورتینگ و بسته بندی مواد غذایی خشک برای اولین بار وارد کشور خواهد شد.



وی ارزش غذایی بالا و استفاده از ضایعات برنج ( نیمدانه ) را از جمله مزایای طرح تولید برنج مصنوعی غنی شده و سورت حبوبات از لحاظ اندازه ، جرم حجمی و رنگ را از مهمترین شاخصهای طرح سورتینگ و بسته بندی مواد غذایی خشک عنوان کرد.



22 شهرک و ناحیه صنعتی در گلستان دایر است.