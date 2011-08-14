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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

عرب:

اعتبارات میراث فرهنگی سربیشه 25 درصد افزایش یافت

اعتبارات میراث فرهنگی سربیشه 25 درصد افزایش یافت

سربیشه - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی میراث فرهنگی ستان سربیشه از افزایش 25 درصدی اعتبارات این مجموعه در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب بعد از ظهر یکشنبه در بازدید فرماندار سربیشه از محل ساختمان جدید نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان اظهارداشت: این نهاد در سال 89 با تعداد 9 پروژه در حوزه های مختلف و اعتباری بالغ بر 260 میلیون تومان فعالیت چشمگیری داشته و تمامی اعتبارات به موقع جذب شده است.

وی مرمت قلعه کهنه سربیشه، قلعه باغ مود، مسجد گنجی، مسجد چهارده معصوم و خانه بهاور سربیشه، مسجد روستای پخت انجام و در حوزه گردشکری را از جمله اقدامات این نهاد برشمرد.

وی گفت: عملیات اجرایی و محوطه سازی سایت گردشگری در روستاهای گردشگری چنشت و ماخونیک، عملیات تکمیل و محوطه سازی مجتمع آبدرمانی آب ترش وعملیات اجرایی احداث کمپ گردشگری سربیشه نیزانجام شده است.

وی از بهره برداری مجتمع آبدرمانی آب ترش در سال جاری خبر داد و بیان داشت: در حوزه صنایع دستی تعداد چهار دوره آموزشی در رشته های گلیم بافی، پارچه بافی و سرمه دوزی برگزار شد که در همین راستا تعداد 52 نفر از هنر آموزان این رشته ها گواهینامه مهارت کسب کرده اند.

مسئول میراث فرهنگی سربیشه بیان کرد: تجهیزات مورد نیاز آموزشی نیز خریداری شده که با توجه به کمبود اعتبارات نیاز به اختصاص اعتبار بیشتری به این حوزه است.

عرب کمبود نیروی انسانی و تجهیزات، کمبود اعتبارت و نیاز به احداث ساختمان مرکز آموزش صنایع دستی را از مهمترین مشکلات و نیازهای این نمایندگی عنوان کرد.

فرماندار شهرستان سربیشه نیز ضمن تقدیر و تشکر قول مساعد جهت اختصاص اعتبار تجهیز به این نمایندگی را داد.

سید علیرضا حسینی خواستار تسریع در اجرا و تکمیل مجتمع آبدرمانی آب ترش شد.

وی یادآور شد: اعتبارات میراث فرهنگی در سال جاری به 325 میلیون تومان رسیده که نیازمند برنامه ریزی و تلاش بیشتری است تا پروژه های نیمه تمام فعلی هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.

کد مطلب 1383520

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