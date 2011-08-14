همایش ملی "کشاورزی پایدار" در دانشگاه آزاد ورامین - پیشوا برگزار می شود

محمدرضا ربیعی مندجین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هدف برگزاری این همایش گفت: تکنولوژی مدرن در چند دهه گذشته گرچه افزایش نیاز جمعیت جهان را برطرف کرده اما همین فناوری پیشرفته به علت استفاده بی رویه از منابع، منجر به فرسایش آن شده است.

وی افزود: در این میان سازمان ملل متحد، توسعه پایدار را آن گونه توسعه ای می دهد که از نظر اقتصادی پویا و پربازده، از نظر زیست محیطی غیرمخرب، از نظر اجتماعی عادلانه و قابل قبول و از نظر فناوری طبیعت محور باشد.

توسعه بخش کشاورزی پیش شرط و نیاز ضروری توسعه اقتصادی کشور است

این استاد دانشگاه تصریح کرد: امروزه مقوله توسعه پایدار، جزئی جدا نشدنی در واژه شناسی توسعه شده و در این میان، توسعه بخش کشاورزی پیش شرط و نیاز ضروری توسعه اقتصادی کشور است و تا زمانی که موانع توسعه در این بخش برطرف نشود، سایر بخشها از جمله بخش صنعت به شکوفایی و توسعه دست نخواهد یافت.

وی ادامه داد: در چنین وضعیتی دانشگاهها، مراکز پژوهشی، سازمانهای آموزشی، ترویجی و اجرایی کشاورزی کشور باید بیش از پیش راهنمایی، استفاده بهینه از امکانات و نهاده ها و منابع طبیعی را سرلوحه کار خویش کنند تا با استفاده از تکنولوژیهای طبیعت، محور توسعه پایدار در کشاورزی به حد مطلوب نزدیکتر شود.

ربیعی بیان داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا درنظر دارد با مشارکت واحدهای دانشگاهی علوم و تحقیقات اهواز، شهر قدس، تاکستان و اسلامشهر، با برگزاری همایش ملی "کشاورزی پایدار" گامی هر چند کوچک در این عرصه برداشته و در رهگذر به چالش کشاندن این موضوع، بستر مناسبی را برای ایجاد تحرک و پویایی علمی در میان اعضای هیئت علمی، محققان و دانشجویان بردارد.

محورهای همایش ملی "کشاورزی پایدار"

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا در مورد محورهای این همایش گفت: حفاظت از منابع انرژی در داخل و خارج از مزرعه، حفظ و بهبود سودآوری کشاورزان، حفظ نیروی حیات جامعه روستایی، کاهش آثار زیست محیطی در بخش کشاورزی، کاهش استفاده از انرژیهای تجدید ناپذیر، توجه به چرخه عناصر غذایی در آگروسیستمها، ارائه راهکارهای علمی پیرامون مدیریت پایدار منابع و نهاده های تولیدی، تحلیل موانع دستیابی به توسعه کشاورزی پایدار با توجه به مطالعات منطقه ای از محورهای این همایش ملی است.

وی افزود: از دیگر محورهای این همایش، مدیریت پایدار مواد مغذی و حاصلخیزی خاک، مدیریت پایدار خاک ورزی، نقش فناوری اطلاعات در توسعه کشاورزی پایدار، فناوری حفاظتی در کشاورزی، کشاورزی اکولوژیک، کشاورزی ارگانیک، کشاورزی تلفیقی، کشاورزی جایگزین، حفظ و افزایش تنوع زیستی، قابلیت پذیرش از سوی جامعه روستایی، مدیریت پایدار آفات و علفهای هرز در کشاورزی است.

این مسئول ادامه داد: کشاورزی بیو دینامیک، کشاورزی بیولوژیک، آشنایی با دستاوردهای پژوهشی در زمینه کشاورزی پایدار، افزایش تولید محصولات کشاورزی با بهره گیری از پتانسیل بیولوژیکی گونه های مختلف، مدیریت پایدار کشاورزی، بررسی اثرات مخرب دخالت بشر در چرخه های طبیعی محیط زیست در بخش کشاورزی، شناسایی و اشاعه دانش بومی در زمینه کشاورزی و توسعه پایدار نیز از محورهای دیگر همایش ملی "کشاورزی پایدار" هستند.

تاریخ برگزاری همایش، نحوه و مهلت ارسال مقالات

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا در خصوص نحوه ارسال مقالات اظهار داشت: محققان باید مقاله های خود را از طریق ارسال الکترونیکی فایل رایانه ای حاوی متن کامل مقاله ها که با استفاده از نرم افزار wordتایپ شده باشد، به همراه فرم تکمیل شده ثبت نام، به صورت یک فایل ضمیمه به آدرس: iau_agri@yahoo.com ارسال کنند.

وی تاریخ برگزاری همایش را پنجشنبه 10 آذرماه 1390 و آخرین مهلت ارسال مقالات را اول آبان ماه عنوان کرد و افزود: برنامه زمانی همایش در موعد مقتضی، از طریق وب سایت واحد در اختیار شرکت کنندگان قرار داده خواهد شد.

ربیعی تأکید کرد: در صورت مثبت بودن نتیجه داوری مقاله و اعلام نتیجه پذیرش آن، عهده دار مکاتبات بلافاصله موظف به واریز هزینه ثبت نام است.

وی افزود: دبیرخانه این همایش واقع در ورامین، میدان رازی، خیابان دانشکده کشاورزی" شهید کسائیان"، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت بوده و تلفکس 4224990 – 0291 پاسخگوی سئوالات محققان و محل برگزاری همایش نیز سالن اجتماعات همین دانشکده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا ادامه داد: علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با مراجعه به E-mail: iau_agri@yahoo.com و Web_site: www.iauvaramin.ac.ir اطلاعات تکمیلی را دریافت کنند.