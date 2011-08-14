خصوصی سازی در گلستان حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی عصر یکشنبه در بازدید از طرح های صنعتی استان افزود: مشکلات شهرک صنعتی غیر دولتی گروه فرآوری کشت صحرا را در جلسه ای با حضور مسئولان مرتبط بررسی و تصمیمات لازم در خصوص رفع آنها را اتخاذ خواهیم کرد.

حجت الاسلام سید علی طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن ابراز خرسندی از احداث این شهرک صنعتی خصوصی در استان، بر حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از خصوصی سازی فعالیت شهرکهای صنعتی تاکید کرد.

وی گفت: ما به دنبال رفع مشکلات مردم و همچنین صنعتگران هستیم و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

به گزارش مهر، مجوز احداث اولین شهرک غیردولتی گلستان در سال 1385 در زمینی به مساحت بیش از 10 هکتار از سازمان صنایع و معادن استان دریافت شده است که هم اکنون82 هزار متر مربع از آن قابل واگذاری به سرمایه گذاران است .

