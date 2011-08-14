صدور شناسنامه مکانیزه در کنگاور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان کنگاور در جلسه شورای هماهنگی و ثبت وقایع حیاتی این شهرستان گفت: قدیمی ترین ادارات در کشور ثبت احوال هستند که وقایع مهم چهارگانه را ثبت می کنند اما با وجود قدمت زیاد جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و از تجهیزات و امکانات خیلی ضعیفی برخوردار است، لذا با همت دولت ، تلاش بر این است که تحولی اساسی در این سازمان ایجاد شود.

حشمت الله عزیزی افزود: اگر بتوانیم ثبت احوال پویایی داشته باشیم که تمام اطلاعات را ثبت کند، خطا ها هم در برنامه ریزی کاهش خواهد یافت.

طلاق در شهرستان کنگاور 26درصد کاهش یافته است

فرماندار کنگاور در ادامه به کاهش طلاق در این شهرستان اشاره کرد و گفت: طی چهار ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 26 درصد کاهش داشته که حاصل تلاش فرهنگی است.

وی تصریح کرد: از ابتدای طرح صدور کارت ملی در شهرستان کنگاور تاکنون 68 هزار و 96 نفر کارت شناسایی ملی دریافت کرده اند.

احد جودی، مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه نیز در این جلسه گفت: ثبت احوال مرزبان هویت و تابعیت انسانهاست و باید تمام نهادها در این امر خطیر ثبت احوال را یاری دهند.

وی افزود: در استان اطلاعات اسناد در حال دیجیتالی شدن هستند و با آرشیو الکترونیکی اسناد در آینده نزدیک خدمات ثبت احوال به سهولت انجام می پذیرد.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه تصریح کرد: با صدور کارت ملی هوشمند شاهد حذف بروکراسی های اداره خواهیم شد.

امام جمعه کنگاور نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: داشتن اطلاعات دقیق می تواند بسیاری از مسائل و مشکلات مردم را حل کند و در این راستا ثبت احوال می تواند نقش اساسی داشته باشد.

در ادامه این جلسه صدور شناسنامه مکانیزه در کنگاور افتتاح شد.