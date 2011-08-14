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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

مومنی:

گلستان مقصد گردشگری مسافران است

گلستان مقصد گردشگری مسافران است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: گلستان به عنوان مقصد گردشگری مسافران مطرح شده و در آینده شاهد رونق هرچه بیشتر گردشگری در نگارستان ایران خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مومنی عصر یکشنبه در گفتگویی خبری افزود: با توجه به همزمانی تعطیلات عید فطر و تعطیلات تابستانی و پیش بینی حضور بیشتر مسافر در این ایام دراستان گلستان، با نظارت بیشتر بر واحدهای پذیرایی و اقامتی، این استان برای پذیرایی از مسافران و گردشگران، آماده می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه پیش بینی می شود، بعد از ماه مبارک رمضان با حجم بیشتر مسافران و گردشگران در این استان مواجه شویم، بازدید های نظارتی بیشتری بر واحدهای پذیرایی و اقامتی این استان صورت می گیرد.
 
مومنی با اشاره به فعالیت تیم های نظارتی این اداره کل در این راستا، تصریح کرد: رعایت موازین و مقررات توسط این واحدهای گردشگری ضروری است و این واحدها با تدابیر لازم، برای پذیرایی از مسافران وگردشگران بیشتر آماده می شوند.
 
وی عنوان کرد: ارائه خدمات مطلوب و شایسته به مسافران و گردشگران، رضایت آنها را فراهم آورده و زمینه را جهت سفرهای مجدد مساعد می کند.
کد مطلب 1383526

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