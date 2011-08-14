بروز گرد و خاک در جنوب غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی طی سه روز آینده در بیشتر نقاط کشور جوی آرام حاکم است اما از بعد از ظهر امروز در ارتفاعات استانهای گیلان و مازندران افزایش ابر و رگبارهای موقتی پیش بینی می شود.

همچنین در روزهای یکشنبه و دوشنبه در شمال استان هرمزگان و ارتفاعات استان کرمان و جنوب استان سیستان و بلوچستان در ساعات شب افزایش ابر و رگبارهای پراکنده پیش بینی می شود.



بر اساس این گزارش، از اواخر وقت روز دو شنبه با افزایش تندی باد بر روی عراق برای جنوب غرب کشور باد و گرد و خاک پیش بینی می شود. این وضعیت در روز سه شنبه ادامه می یابد.

از امروز دما در اکثر نقاط کشور افزایش می یابد و در روز سه شنبه در نیمه شرقی و نوار مرکزی کشور کاهش نسبی می یابد.

خلیج فارس نیز در روز سه شنبه علاوه بر وزش شدید باد مواج است.

