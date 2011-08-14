تولید صادراتگرا اولویت وزارتخانه جدید صنعت و تجارت است

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی کهنسال عصر یکشنبه در کمیته پایش تجارت خارجی استان، بر لزوم حمایت هر چه بیشتر واحد های تولیدی و شرکت های تعاونی و سرمایه گذاران تاکید کرد.

وی اظهار داشت : باید کارگروه توانمند سازی در استانداری تشکیل و سه سازمان مربوطه صنایع و معادن و بازرگانی و تعاون همکاری لازم را با این کارگروه داشته باشند.



رئیس سازمان بازرگانی استان گلستان گفت: برای حضور تعاونی ها در بخش صادرات و فعالیت در این بخش تمام بسترهای لازم آماده است.



وی افزود: با توجه به برگزاری جشنواره نهضت کاهش قیمت تمام شده در شهریور 90 تمام واحد های تولیدی با تکمیل و نوسازی تجهیزات و همچنین ارائه قیمت تمام شده کالای و خدمات خود می توانند در جشنواره شرکت کنند.