بخشی از تولیدات با نیازهای بازار تطبیق ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی کهنسال عصر یکشنبه در گفتگویی خبری افزود: برای تولید باید همه عوامل را در نظر گرفت، برای مثال با توجه به تغییر ساختمان ها و معماری آنها و نوع و جنس خاک در کشور هدف (ترکمنستان یا آذربایجان ) باید تغییراتی در تولیدمان متناسب با شرایط اقلیمی همان کشور داشته باشیم.

وی اظهار داشت: امروز شرایط تغییر کرده زمانی بشر در روند رو به رشد خود در اقتصاد و بازرگانی فکر می کرد کیفیت همه چیز است و به همین دلیل آن را ارتقاء داد.



وی عنوان کرد: بعد از آن یک دیدگاه جدید مطرح شد و آن هم قدرت به فروش رساندن محصولات بود، اما بعد قدرت به دست بازاریابی افتاد، یعنی تولید کننده و صادر کننده ای خوب و موفق است و قدرت فروش دارد که باید قبل از آن بازار شناسی را بداند و بر اساس آن تولید کند.



کهنسال گفت: باید به روند تغییرات و کیفیت و کمیت توجه کرد و خود را برای آن آماده کنیم و همسو با آن حرکت کرده و از تکنولوژی روز بهره بگیریم و آن را ارتقا دهیم تا قیمت تمام شده کاهش یابد.