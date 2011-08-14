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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۴۹

کهنسال:

بخشی از تولیدات با نیازهای بازار تطبیق ندارد

بخشی از تولیدات با نیازهای بازار تطبیق ندارد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: بخشی از تولیدات با نیازهای بازار هدف انطباق ندارند و این را می توان به عنوان چالش عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی کهنسال عصر یکشنبه در گفتگویی خبری افزود: برای تولید باید همه عوامل را در نظر گرفت، برای مثال با توجه به تغییر ساختمان ها و معماری آنها و نوع و جنس خاک در کشور هدف (ترکمنستان یا آذربایجان ) باید تغییراتی در تولیدمان متناسب با شرایط اقلیمی همان کشور داشته باشیم.

وی اظهار داشت: امروز شرایط تغییر کرده زمانی بشر در روند رو به رشد خود در اقتصاد و بازرگانی فکر می کرد کیفیت همه چیز است و به همین دلیل آن را ارتقاء داد.

وی عنوان کرد: بعد از آن یک دیدگاه جدید مطرح شد و آن هم قدرت به فروش رساندن محصولات بود، اما بعد قدرت به دست بازاریابی افتاد، یعنی تولید کننده و صادر کننده ای خوب و موفق است و قدرت فروش دارد  که باید قبل از آن بازار شناسی را  بداند و بر اساس آن تولید کند.
 
کهنسال گفت: باید به روند تغییرات و کیفیت و کمیت توجه کرد و خود را برای آن آماده کنیم و همسو با آن حرکت کرده و از تکنولوژی روز بهره بگیریم و آن را ارتقا دهیم تا قیمت تمام شده کاهش یابد.
کد مطلب 1383547

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