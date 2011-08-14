  1. استانها
  2. اردبیل
۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۰۰

سرداری:

خبرنگاران مواظب اسیر شدن در دست زورمداران باشند

خبرنگاران مواظب اسیر شدن در دست زورمداران باشند

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: اهالی قلم و مطبوعات مواظب اسیر شدن قلمشان در دست زورمداران و زرمداران باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا سرداری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان اردبیل اظهار داشت: همواره در طول تاریخ زورمداران کوشیده اند قلم و اهل قلم را زیر سلطه خود گرفته و با استفاده از بیان و قلم آنان به خواسته های خود برسند.

وی افزود: در این میان کسانی که واقعا دارای بیان و قلم مستقل و با نفوذ بوده اند همواره مقاومت کرده و تن به ذلت نداده اند.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با اشاره به اهمیت قلم در آیات قرآن و روایات و احادیث یادآور شد: پیامبر اکرم (ص) در زمان جاهلیت اعراب مبعوث شد و با اینکه وی یاران معدودی داشت برای حفظ استقلال و آزادی بیان و قلم حتی حاضر به هجرت به شهر دیگری شد.

سرداری عنوان کرد: زورمداران همواره تلاش می کنند بشر را تحمیر کنند و در صورت تحمیر جامعه است که زورمداران و زرمداران به نیات شوم و خواسته های خود می رسند.

 رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل همچنین یادآور شد: در جامعه ای که شعار آن استقلال و آزادی است باید پرچم استقلال و آزادی همواره در آن برافراشته شود.

سرداری افزود: اهالی قلم و بیان جامعه نیز باید در هر زمان از مورد خدشه قرار گرفتن ارکان اساسی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنند.
 

کد مطلب 1383549

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها