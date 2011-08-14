خبرنگاران مواظب اسیر شدن در دست زورمداران باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا سرداری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان اردبیل اظهار داشت: همواره در طول تاریخ زورمداران کوشیده اند قلم و اهل قلم را زیر سلطه خود گرفته و با استفاده از بیان و قلم آنان به خواسته های خود برسند.

وی افزود: در این میان کسانی که واقعا دارای بیان و قلم مستقل و با نفوذ بوده اند همواره مقاومت کرده و تن به ذلت نداده اند.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با اشاره به اهمیت قلم در آیات قرآن و روایات و احادیث یادآور شد: پیامبر اکرم (ص) در زمان جاهلیت اعراب مبعوث شد و با اینکه وی یاران معدودی داشت برای حفظ استقلال و آزادی بیان و قلم حتی حاضر به هجرت به شهر دیگری شد.

سرداری عنوان کرد: زورمداران همواره تلاش می کنند بشر را تحمیر کنند و در صورت تحمیر جامعه است که زورمداران و زرمداران به نیات شوم و خواسته های خود می رسند.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل همچنین یادآور شد: در جامعه ای که شعار آن استقلال و آزادی است باید پرچم استقلال و آزادی همواره در آن برافراشته شود.

سرداری افزود: اهالی قلم و بیان جامعه نیز باید در هر زمان از مورد خدشه قرار گرفتن ارکان اساسی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنند.

