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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۲۲

با صدور بیانیه ای اعلام شد؛

تجمعات اخیر هیچ ارتباطی با آزادگان خراسان رضوی ندارد

تجمعات اخیر هیچ ارتباطی با آزادگان خراسان رضوی ندارد

جمعی از آزادگان خراسان رضوی با صدور بیانیه ای با بیان اینکه هیچگاه از تجمعاتی که در روزهای اخیر برگزار شده است حمایت نمی کنند آورده است: از آزدگان عزیز انتظار داریم درخواست های خود را از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر،جمعی از آزادگان خراسان رضوی با صدور بیانیه ای در واکنش  به تجمعات اخیر که با عنوان مطالبات آزادگان برگزار شده است آورده است: چندی است که تحرکاتی در سطح کشور به نام آزادگان در حال شکل گیری است از این رو برخود تکلیف دیدیم تا در جهت تنویر افکار عمومی مطالبی را مطرح کنیم.

ما آزادگان ضمن بیعت مجدد با رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی)و اعلام وفاداری تا پایان جان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر لزوم اجرای استفساریه قانون ماده 13 و اجرای ماده 121 قانون مقرارت استخدامی سپاه پاسداران انقلاب  اسلامی که متاسفانه دستخوش سیاسی بازی،عدم مسئولیت پذیری و عدم توجه لازم بعضی از مسئولین شده است،از تجمعات روزهای گذشته  که توسط برخی از دوستان آزاده تحت عنوان مطالبات آزادگان برگزار می شود حمایت نکرده و به همه دوستان آزاده خود توصیه می کنیم در این برهه از زمان که کشور نیاز به ثبات و آرامش دارد با چنین حرکت هایی بهانه به دست دشمنان انقلاب ندهند و ضمن رعایت هوشیاری کامل خواسته های خود را از طریق و مجاری قانونی پیگیری کنند.

کد مطلب 1383550

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