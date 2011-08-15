تولید نفت ایران 15 هزار بشکه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جباری با تاکید بر اینکه سقوط تولید نفت خام ایران به کمتر از 3.5 میلیون بشکه در روز صحت ندارد، گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط تولید نفت ایران روزانه حدود 15 هزار بشکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر عمده نفت خام ایران توسط 10 میدان بزرگ تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود، تصریح کرد: میادین نفتی اهواز، مارون، آغاجاری، گچساران، بی‌بی‌حکیمه، رگ سفید و کرنج در خشکی، ابوذر، درود، سلمان و سروش در دریا از مهمترین میادینی بوده که عمده تولید نفت ایران از آنها حاصل می شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه افت تولید از مخازن و میادین نفتی روندی کاملا طبیعی و غیرقابل انکار است، اظهار داشت: در شرایط فعلی اکثر مخازن نفتی کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند از این رو باید به دنبال راهکارهای مناسب برای حفظ و نگهداشت ظرفیت تولید نفت بود.

وی رفتار مخازن نفتی را به رفتار یک موجود زنده تشبیه کرد و گفت: کاهش ضخامت لایه مخازن، افت فشار و افزایش تولید آب و گاز همراه نفت از عواملی است که با گذشت زمان سبب کاهش تولید می‌شود از این رو باید با استفاده از روش‌های نوین بهره‌برداری و تکنولوژی‌های جدید حفاری، موجبات حفظ نگهداشت توان تولید را فراهم کرد.

جباری یکی دیگر از دلایل افت تولید نفت را نمکی شدن مخازن نفتی عنوان کرد و افزود: به منظور بهبود کیفیت نفت خام صادراتی ایران پروژه‌های ساخت و ترمیم واحدهای نمکزدایی در حال اجرا است.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون حدود سه میلیون بشکه ظرفیت نمکزدایی از نفت خام در سطح صنعت نفت در حال اجرا است، تاکید کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون واحد نمک زدایی آب تیمور در مدار بهره برداری قرار دارد و پیش بینی می شود تا پایان سال هم واحد نمک زدایی میدان نفتی منصوری راه اندازی شود.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی نفت ایران، ادامه داد: هم اکنون 60 درصد از بار تولید نفت کشور بر دوش کمتر از 10 میدان نفتی است که این 10 میدان هم در 30 درصد پایانی مرحله برداشت اولیه و یا ثانویه خود قرار دارند.

این مقام مسئول استفاده از روشهای تزریق آب، گاز و نصب پمپ‌های درون چاهی را از مهمترین راهکارهای حفظ سقف تولید نفت ایران عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود با راه‌اندازی تعدادی از فازهای جدید پارس جنوبی تا دو سال آینده بخش عمده از اهداف تزریق گاز به مخازن نفتی محقق شود.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران عملکرد تزریق گاز در پنج ماهه ابتدای امسال را معادل 78 درصد برنامه مصوب اعلام کرد و گفت: عدم وجود گاز کافی از مهمترین دلایل عدم تحقق برنامه های تزریق به مخازن هیدروکربوری بوده است.

وی همچنین ظرفیت تولید بالقوه از میادین نفتی ایران را حدود چهار میلیون بشکه در روز اعلام کرد و اظهار داشت: توسعه میادین کم تراوا با استفاده از روش‌های جدید همانند ایجاد شکاف‌های هیدرولیک و حفاری چاه‌های چند شاخه و هوشمند می‌تواند موجبات تولید حداکثری از لایه‌های نفتی راه فراهم کند که هم اکنون در کشورهای بزرگ دنیا از این روش‌ها برای افزایش توان تولید استفاده می‌کنند.