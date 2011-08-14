دیرکرد جرائم رانندگان گلستانی بخشوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حسنی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: صرف از چرایی و علل بروز تخلفات در حوزه های گوناگون اجتماع، جوامع انسانی به این نتیجه رسیده که برای مقابله و پیشگیری از وقوع و شیوع آشفتگیهای هنجاری و سرپیچی از قوانین و مقررات اجتماعی، ساز و کارهایی از جمله پیش بینی مجازاتهای مالی، محرومیتها و غیره در قالب قوانین تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی گفت: نتایج و مطالعات انجام شده نشان داده اگر در کنار مجازاتهای پیش بینی شده، از مشوقهای انگیزشی نیز استفاده شود عناصر اجتماعی همکاری و همراهی بیشتری در رعایت قواعد و ضوابط اجتماعی از خود نشان داده و متولیان امور اجرایی نیز در اجرای قوانین و مقررات و نهادینه کردن آن موفقتر خواهند بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان گفت: به منظور کنترل و کاهش تخلفات رانندگی، بخشودگی دیرکرد جرائم رانندگی به عنوان مشوق انگیزشی برای همکاری و همراهی بیشتر رانندگان در این موضوع در نظر گرفته شده است.

سرهنگ حسنی ادامه داد: در همین راستا طرح بخشودگی دیرکرد پرداخت جرائم رانندگی سال 1389 با هماهنگی نهادها و دستگاههای ذیربط مورد تصویب قرار گرفت.

وی بیان داشت: براساس این طرح رانندگان و مالکان خودروهایی که حداکثر تا تاریخ نوزدهم آذرماه امسال نسبت به پرداخت اصل جریمه تخلفات رانندگی خود اقدام کنند دیرکرد پرداخت جرایم آنان ( دو برابر شدن جرایم ) بخشیده خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان در پایان هدف از اجرای این طرح را ایجاد انگیزه برای خود کنترلی و پرهیز از ارتکاب تخلفات رانندگی به ویژه تخلفات حادثه ساز عنوان و بیان کرد: این مدت قابل تمدید نخواهد بود.