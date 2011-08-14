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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۵۲

سرهنگ حسنی خبر داد:

دیرکرد جرائم رانندگان گلستانی بخشوده می شود

دیرکرد جرائم رانندگان گلستانی بخشوده می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان گفت: مالکان خودروهایی که حداکثر تا تاریخ 19 آذرماه امسال نسبت به پرداخت اصل جریمه تخلفات رانندگی خود اقدام کنند دیرکرد پرداخت جرایم آنان بخشیده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حسنی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: صرف از چرایی و علل بروز تخلفات در حوزه های گوناگون اجتماع، جوامع انسانی به این نتیجه رسیده که برای مقابله و پیشگیری از وقوع و شیوع آشفتگیهای هنجاری و سرپیچی از قوانین و مقررات اجتماعی، ساز و کارهایی از جمله پیش بینی مجازاتهای مالی، محرومیتها و غیره در قالب قوانین تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی گفت: نتایج و مطالعات انجام شده نشان داده اگر در کنار مجازاتهای پیش بینی شده، از مشوقهای انگیزشی نیز استفاده شود عناصر اجتماعی همکاری و همراهی بیشتری در رعایت قواعد و ضوابط اجتماعی از خود نشان داده و متولیان امور اجرایی نیز در اجرای قوانین و مقررات و نهادینه کردن آن موفقتر خواهند بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان گفت: به منظور کنترل و کاهش تخلفات رانندگی، بخشودگی دیرکرد جرائم رانندگی به عنوان مشوق انگیزشی برای همکاری و همراهی بیشتر رانندگان در این موضوع در نظر گرفته شده است.

سرهنگ حسنی ادامه داد: در همین راستا طرح بخشودگی دیرکرد پرداخت جرائم رانندگی سال 1389 با هماهنگی نهادها و دستگاههای ذیربط مورد تصویب قرار گرفت.

وی بیان داشت: براساس این طرح رانندگان و مالکان خودروهایی که حداکثر تا تاریخ نوزدهم آذرماه امسال نسبت به پرداخت اصل جریمه تخلفات رانندگی خود اقدام کنند دیرکرد پرداخت جرایم آنان ( دو برابر شدن جرایم ) بخشیده خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان در پایان هدف از اجرای این طرح را ایجاد انگیزه برای خود کنترلی و پرهیز از ارتکاب تخلفات رانندگی به ویژه تخلفات حادثه ساز عنوان و بیان کرد: این مدت قابل تمدید نخواهد بود.

کد مطلب 1383554

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