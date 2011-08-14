تولیدکنندگان برای صادرات از گلستان تشویق می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، درویش علی حسن زاده عصر یکشنبه در جلسه توسعه صادرات غیر نفتی استان گفت: تحقق اهداف دولت در بخش توسعه صادرات غیر نفتی از اهمیت بالایی برخوردار است و این مهم با توجه به مزیتهای استان در بخش صادرات مورد توجه جدی قرار دارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با استفاده از قابلیتهای اقتصادی استان گلستان و استفاده مناسب از فرصتهای گوناگون و معرفی محصولات تولیدی در استان در جهت توسعه صادرات استان گام برداشته شود.

نادعلی کهنسال رئیس سازمان بازرگانی نیز گفت: یکی از حوزه هایی که مورد توجه جدی مسئولان قرار گرفته و اهمیت آن نزد مردم و مسئولان آشکار شده که در مقطع کنونی صادرات غیر نفتی یک ضرورت هست.

وی گفت: خوشبختانه کشور ما از یک وارد کننده کالا و تکنولوژی به یک صادر کننده و از یک مصرف کننده به تولید کننده تبدیل شده است.



وی اشاره کرد: در این راستا تلاشهای بسیاری صورت گرفت تا درآمدهای صادرات غیر نفتی در حوزه محصولات کشاورزی، صنعتی و خدمات فنی و مهندسی جایگزین درآمدهای ناشی از صادرات نفت شود.

وی با تاکید بر تلاش بیشتر بر افزایش سهم کشور از صادرات کالا گفت: با تقویت زیرساختهای موجود در بنادر و مناطق آزاد و به کارگیری استعداد و توان بانکها و بیمه ها و سیستم حمل و نقل می توان جهش صادراتی بزرگی در کشور به وجود آورد.



رئیس سازمان بازرگانی استان گلستان افزایش سرمایه گذاری، درآمدهای ارزی و اشتغالزایی را ازجمله مزایای بهره گیری از ظرفیت و پتانسیلهای موجود دانست و گفت: چنانچه پروژه های زیرساختی به ثمر برسد امر صادرات آسان تر و با هزینه کمتری انجام خواهد شد.

وی لزوم حمایت از صادرات غیر نفتی و بهبود فضای کسب و کار را مورد توجه قرار داد.

وی در پایان یاآور شد: در سالهایی که بحران اقتصادی غرب بسیاری از کشورها را در رکود فرو برده، رشد بالای صادرات غیر نفتی کشور و استان قابل تقدیر است.