تولیدکنندگان برای صادرات از گلستان تشویق می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، درویش علی حسن زاده عصر یکشنبه در جلسه توسعه صادرات غیر نفتی استان گفت: تحقق اهداف دولت در بخش توسعه صادرات غیر نفتی از اهمیت بالایی برخوردار است و این مهم با توجه به مزیتهای استان در بخش صادرات مورد توجه جدی قرار دارد.
وی اظهار امیدواری کرد: با استفاده از قابلیتهای اقتصادی استان گلستان و استفاده مناسب از فرصتهای گوناگون و معرفی محصولات تولیدی در استان در جهت توسعه صادرات استان گام برداشته شود.
نادعلی کهنسال رئیس سازمان بازرگانی نیز گفت: یکی از حوزه هایی که مورد توجه جدی مسئولان قرار گرفته و اهمیت آن نزد مردم و مسئولان آشکار شده که در مقطع کنونی صادرات غیر نفتی یک ضرورت هست.
وی اشاره کرد: در این راستا تلاشهای بسیاری صورت گرفت تا درآمدهای صادرات غیر نفتی در حوزه محصولات کشاورزی، صنعتی و خدمات فنی و مهندسی جایگزین درآمدهای ناشی از صادرات نفت شود.
رئیس سازمان بازرگانی استان گلستان افزایش سرمایه گذاری، درآمدهای ارزی و اشتغالزایی را ازجمله مزایای بهره گیری از ظرفیت و پتانسیلهای موجود دانست و گفت: چنانچه پروژه های زیرساختی به ثمر برسد امر صادرات آسان تر و با هزینه کمتری انجام خواهد شد.
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