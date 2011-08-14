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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۰۸

حسن زاده:

تولیدکنندگان برای صادرات از گلستان تشویق می شوند

تولیدکنندگان برای صادرات از گلستان تشویق می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی گلستان گفت: تلاش داریم تا برخی تولید کنندگان استان که کالای خود را از خارج از استان صادر می کنند به انجام این کار در داخل استان گلستان تشویق شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، درویش علی حسن زاده عصر یکشنبه در جلسه توسعه صادرات غیر نفتی استان گفت: تحقق اهداف دولت در بخش توسعه صادرات غیر نفتی از اهمیت بالایی برخوردار است و این  مهم با توجه به مزیتهای استان در بخش صادرات مورد توجه جدی قرار دارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با استفاده از قابلیتهای اقتصادی استان گلستان و استفاده مناسب از فرصتهای گوناگون و معرفی محصولات تولیدی در استان در جهت توسعه صادرات استان گام برداشته شود.

نادعلی کهنسال رئیس سازمان بازرگانی نیز گفت: یکی از حوزه هایی که مورد توجه جدی مسئولان قرار گرفته و اهمیت آن نزد مردم و مسئولان آشکار شده که در مقطع کنونی صادرات غیر نفتی یک ضرورت هست.

وی گفت: خوشبختانه کشور ما از یک وارد کننده کالا و تکنولوژی به یک صادر کننده و از یک مصرف کننده به تولید کننده تبدیل شده است.

وی اشاره کرد: در این راستا تلاشهای بسیاری صورت گرفت تا درآمدهای صادرات غیر نفتی در حوزه محصولات کشاورزی، صنعتی و خدمات فنی و مهندسی جایگزین درآمدهای ناشی از صادرات نفت شود.
 
وی با تاکید بر تلاش بیشتر بر افزایش سهم کشور از صادرات کالا گفت: با تقویت زیرساختهای موجود در بنادر و مناطق آزاد و به کارگیری استعداد و توان بانکها و بیمه ها و سیستم حمل و نقل می توان جهش صادراتی بزرگی در کشور به وجود آورد.

رئیس سازمان بازرگانی استان گلستان افزایش سرمایه گذاری، درآمدهای ارزی و اشتغالزایی را ازجمله مزایای بهره گیری از ظرفیت و پتانسیلهای موجود دانست و گفت: چنانچه پروژه های زیرساختی به ثمر برسد امر صادرات آسان تر و با هزینه کمتری انجام خواهد شد.
 
وی لزوم  حمایت از صادرات غیر نفتی و بهبود فضای کسب و کار را مورد توجه قرار داد.
 
وی در پایان یاآور شد: در سالهایی که بحران  اقتصادی غرب  بسیاری از کشورها را در رکود فرو برده، رشد بالای صادرات غیر نفتی کشور و استان  قابل تقدیر است.
کد مطلب 1383562

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