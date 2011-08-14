آتش سوزی در کوه آبیدر سنندج مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی کوه آبیدر مشرف بر شهر سنندج که ار ساعت 12 و 30 دقیقه ظهر امروز یکشنبه آغاز شده بود بعد از گذشت نزدیک به شش ساعت مهار و کنترل شد.

بر اساس گزارش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج، به کمک نیروهای آتش نشان، امدادگران جمعیت هلال احمر، نیروهای خدماتی شهرداری سنندج و منابع طبیعی استان کردستان آتش سوزی در مراتع و جنگل های آبیدر سنندج مهار و کنترل شد.

این آتش سوزی که تاکنون علت آن از سوی مسئولان اعلام نشده از ظهر امروز آغاز شد و با توجه به وزش باد مهار و کنترل آن تا حدودی با مشکل مواجه شد به گونه ای که وزش باد باعث شد تا بخشهایی از پشت کوه آبیدر به سمت روستای عنبربزان نیز آتش بگیرد.

عدم دسترسی به محل آتش سوزی به دلیل صعب العبور بودن و استفاده از نیروی انسانی برای کنترل آن نیز ازجمله دیگر دلایل ادامه دار بودن این آتش سوزی اعلام شده است.

آتش سوزی امروز در آبیدر سنندج دومین مورد طی ماهی جاری در این کوه بود به گونه ای که در مرحله اول بیش از هفت هکتار از آبیدر در آتش سوخت و این بار نیز بر اساس آنچه که از داخل شهر سنندج مشاهده می شود بخش زیادی از مراتع قله کوه در آتش سوخته ولی میزان نهایی آتش سوزی تاکنون از سوی مسئولان اعلام نشده است.

یکی از ماموران حاضر در مهار و کنترل این آتش سوزی به خبرنگار مهر گفت: باید گزارش نهایی این واقعه تنظیم تا میزان نهایی خسارتهای وارده مشخص شود.