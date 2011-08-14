میشله بکمن پیروز نخستین زورآزمایی نامزدهای جمهوریخواه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "میشله بکمن" عضو محافظه کار کنگره آمریکا توانست اکثریت آرا را نسبت به سایر نامزدها در انتخابات آزمایشی حزب جمهوریخواه کسب کند. بر این اساس، وی 28 درصد از 17 هزار رای هواداران حزب جمهوریخواه در ایالت آیووا را از آن خود کرد.

در این انتخابات همچنین به فاصله اندکی پس از این نامزد جنبش موسوم به "تی پارتی"، دیگر عضو کنگره "ران پاول" از ایالت تگزاس قرار گرفته و رتبه سوم نیز به "تیم پاولنتی" فرماندار سابق مینه سوتا رسید.

بکمن پس از کسب این پیروزی گفت : این نخستین گام برای باز پس گرفتن کاخ سفید است. به اعتقاد کارشناسان این انتخابات نشان داد هواداران حزب جمهوریخواه کدام نامزدها را به دیگران ترجیح می دهند.

در این انتخابات 9 نفر از نامزدهای حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا شرکت داشتند. گفتنی است تا 5 ماه دیگر مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری از ایالت آیووا آغاز خواهد شد.