نمایندگان ملت قطع رابطه با دولت انگلستان را تصویب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دانشگاههای تهران عصر امروز در اعتراض به اقدامات بی رحمانه دولت انگلیس علیه مردم این کشور و کشتار 5 نفر از محرومان انگلیسی عصر امروز در مقابل سفارت انگلیس در تهران تجمع کردند.

در این تجمع دانشجویان با شعارهایی نظیر: "بی بی سی درغگو"، "حقوق بشرت کو"، "سرکوب مستضعفین بهای اعتراض"، "استعمار پیر خجالت خجالت"، "مرگ بر قاتل انگلیسی سرکوب مستضعفان خیانت خیانت" و "دانشجوی بیدار است از دیکتاتور بیزار است" انزجار خود را از رفتارهای اخیر دولت انگلیس اعلام کردند.

همچنین در این تجمع دانشجویان دانشگاههای تهران تصاویری از کشته شدگان حوادث اخیر در انگلیس در دست داشتند و به یاد آنها شمع هایی را روشن کردند.

در حاشیه این مراسم تصاویری از دانشمندان ترور شده توسط دستگاه های امنیتی نظام سلطه و دشمنان کشورمان برپا شده بود و پلاکاردی نیز به زبان انگلیسی در محکومیت اقدامات سرکوبگرانه دولت انگلیس به چشم می خورد.

دانشجویان دانشگاههای تهران در ادامه مراسم بیانیه ای به زبان های انگلیسی و فارسی در خصوص وقایع اخیر انگلیس قرائت کردند.

در بخش هایی از این بیانیه آمده است : این روزها رسانه ها صحنه هایی را نمایش می دهند که تاسف هر انسان آزاده ای را بر می انگیزد صحنه هایی که سالها بود در میان سکوت نهادهای حقوق بشر بارها و بارها در افغانستان ، عراق و دیگر کشورهای اسلامی تکرار می شد اکنون در مرزهای انگلیس مشاهده می شود.

جالب آن است که این جنایات رسما توسط نخست وزیر انگلیس مورد تایید قرار می گیرد و حتی وی اقدام به تهدید به افزایش خشونت ها و استفاده از ماشین های آب پاش و دیگر وسایل سرکوب تظاهرات مردمی می کند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: اکنون در خیابان های انگلیس شاهدیم آنها با مخالف خود زشت ترین برخورد را می کنند و بدترین جنایات را مرتکب می شوند.

در پایان این بیانیه دانشجویان خطاب به دولت انگلیس و نخست وزیر این کشور تاکید کردند: دولت انگلیس و آقای کامرون بدانند که دیکتاتورها رفتنی است و سرکوب حکومت نظامی نتیجه ای جز بیداری روزافزون ملت ها نخواهد داشت.

به گزارش مهر همچنین در ادامه سلیمانی از فعالان دانشجویی با بیان اینکه امروز دانشجویان عدالت خواه در مقابل سفارت انگلیس تجمع کردند تا ندای ملت ایران را به گوش دولت انگلیس برسانند افزود دولت انگلیس با اقدامات اخیر خود ثابت کرد که به هیچ وجه نمی تواند مدعی حقوق بشر باشد.

وی افزود: دولت انگلیس تمامی نیروهای خود را در حال حاضر به خاورمیانه گسیل کرده تا مردم خاورمیانه را تحت سیطره خود بگیرد.

این فعال دانشجویی تاکید کرد: امروز دانشجویان ایرانی به نمایندگی از دولت ایران مقابل سفارت انگلیس تجمع کرده اند تا بگویند افرادی که تا دیروز دم از حقوق بشر می زدند امروز بد ترین جنایت ها را در قبال مردم انگلیس مرتکب می شوند اما ما به آنها هشدار می دهیم به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد به بهانه دموکراسی به خواسته های نامشروع خود دست پیدا کنند.

همچنین نماینده تشکل عدالت طلبان بدون مرز در این تجمع با بیان اینکه آنچه که امروز در کشور انگلستان اتفاق می افتد نتیجه ظلم های آشکار حاکمیت عده ای سرمایه دار افسارگسیخته در این کشور است گفت: دولت ضد بشری انگلستان که با چماق حقوق بشر به کشورهای دیگر حمله می کند امروز در تناقضی ریاکارانه به رفتارهای وحشیانه ای در سرکوب ندای دادخواهی جوانان مظلوم زده است که هیچ وجدان بیداری تحمل سکوت در برابر آن را ندارد.

براتی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: ما وظیفه خود می دانیم تا از حقوق محرومین و مستضعفین انگلیسی دفاع نموده و اعتراض آنان را به گوش مجامع بین المللی برسانند و سکوت مدعیان حقوق بشر را محکوم می نماییم.

همچنین در ادامه این مراسم دانشجویان به مقابل درب سفارت انگلیس نزدیک شده و ضمن پرتاب چند تخم مرغ به درب سفارت انگلیس شعارهایی را بر علیه حکومت سلطنتی این کشور سر دادند.

به گزارش مهر در پایان این مراسم بیانیه پایانی تجمع دانشجویان توسط وحید اشتری دانشجوی دانشگاه تهران قرائت شد.

در این بیانیه آمده است: این روزها جهان شاهد تحولات تاریخی بسیاری است و شاهد اقدامات رقت انگیزی از سوی دولت انگلیس هستیم. اقدامات اخیر دولت انگلیس مهر تاییدی بر سخنرانی مصلحان و خیرخواهان مبنی بر پایان دولت لیبرال دموکراسی در جهان است.

در بخشی از این بیانیه تاکید شده است: روح مشترک قیام های منطقه و جهان این است که در این نظام ها مردم خود را در نظام سیاسی خود بی تاثیر می بینند و ما معتقدیم که این حکومت ها بر پایه ساختارهای بشری بنا نهاده شده است.

دانشجویان در بخش دیگری از بیانیه خود با بیان اینکه ما از دولت و دستگاه دیپلماسی تقاضا داریم که تمام توان خود را برای دفاع از حقوق مردم انگلیس بکار بگیرند گفت: همچنین از قوه قضائیه تقاضا داریم با تشکیل تیم حقوق بشری علاوه بر رصد وقایع ، حقوق مردم انگلیس را در مجامع بین المللی پیگیری کنیم.

دانشجویان تصریح کردند : از نمایندگان مجلس می خواهیم فراتر از شعارها نسبت به قطع رابطه با دولت انگلیس اقدام کنند. از هلال احمر نیز می خواهیم با تشکیل تیم های ویژه نسبت به رسیدگی محرومین انگلیسی اقدام کند.

دانشجویان در بخش پایانی بیانیه خود خاطرنشان کردند: کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل باید به صورت واقعی حقوق مردم انگلستان را احیا کند.