25 درصد جمعیت گلستان در گرگان متمرکز است

به گزارش خبرنگار مهر، ابولحسن توشنی عصر یکشنبه در کارگروه اشتغال گرگان افزود: لازم است دستگاههای اجرائی در پیگیری طرح مشاغل خانگی کوشا بوده و با بررسی تمام جوانب پرونده هایی که دارای توجیه اقتصادی است را به ستاد معرفی کند.

قربان عباسی سرپرست اداره کار گرگان گفت: با توجه به سیاستهای دولت در خصوص توجه به مشاغل خانگی و شاغل کردن زنان خانه دار و همچنین توزیع اعتبارات مشاغل خانگی به تفکیک دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل، ضروری است ادارات شهرستان با کار کارشناسی درون دستگاهی در این خصوص اقدام کنند.

در پایان تعدادی از پرونده های اداره بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد، متوسط اعتبار هرشغل توسط دستگاههای اجرائی به ستاد اشتغال شهرستان اعلام شود و دستگاههای اجرائی سقف اعتبار تعیین شده مشاغل خانگی را رعایت کنند.

علاوه بر این، مقرر شد برای یکسان سازی مدارک ارسالی به کمیته تخصصی مشاغل خانگی، لیست مدارک مورد نیاز به دستگاههای اجرائی ارسال شود.