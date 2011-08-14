انتقادها از اقدام کامرون در کمک گرفتن از پلیس آمریکا ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شماری از مقامات پلیس انگلیس علیه اقدام "دیوید کامرون" در دعوت از رئیس پلیس پیشین نیویورک و لس آنجلس برای کمک به این کشور در مقابله با معترضان، موضع گرفتند.

در این رابطه، "پاول دلر" عضو ارشد فدراسیون پلیس متروپولیتن با بیش از 30 هزار عضو گفت : کار پلیس آمریکا با خشونت همراه است، در حالی که ما در کشورمان این را نمی خواهیم.

به گفته وی، رئیس پلیس سابق نیویورک و لس آنجلس به خاطر اقداماتش به ویژه گماردن شمار بیشتری از نیروهای پلیس در خیابانها معروف است، در حالی که دولت انگلیس ادعا کرده که خواهان کاهش تعداد نیروهای پلیس است.

همچنین "یان هانسون" رئیس اتحادیه پلیس منچستر ضمن انتقاد از تصمیم دولت انگلیس تاکید کرد: نیروهای محلی پلیس بهتر از کسی که 5 هزار مایل آن طرف تر زندگی می کند، می دانند چه کاری انجام دهند.

این در حالی است که طبق اعلام پلیس در پی درگیریهای روزهای گذشته تنها در شهر لندن علیه بیش از 740 نفر پرونده تشکیل شده است. این افراد به اعمال خشونت، ایجاد ناامنی و غارت اموال عمومی متهم شده اند.