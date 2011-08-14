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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۴۰

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رسیدگی به اتهامات عاملان قتل 3 نفر در اعتراضات انگلیس

رسیدگی به اتهامات عاملان قتل 3 نفر در اعتراضات انگلیس

دادگاه عاملان کشته شدن سه نفر در اعتراضات شهر بیرمنگام انگلیس تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در پی انتقادهای شدید از عملکرد پلیس در سرکوب معترضان این کشور، دادگاهی برای محاکمه عاملان احتمالی قتل سه نفر در این اعتراضات تشکیل می شود.

بر این اساس دو متهم 17 و 26 ساله این پرونده به زودی در دادگاهی در شهر بیرمنگام محاکمه می شوند. اتهام این دو زیر گرفتن سه نفر با خودرو در اعتراضات روز چهارشنبه و کشتن آنان است.
 
کشته شدگان در بین کسانی بودند که برای حفاظت از یک فروشگاه بزرگ فامیلی از حمله غارتگران در خیابان تجمع کرده بودند. کشته شدن این سه نفر که بدترین تلفات اعتراضات داخلی در انگلیس بوده، عملکرد پلیس انگلیس را در کنترل اوضاع زیر سئوال برده است. 
 
گفتنی است تظاهرات جوانان انگلیسی علیه دولت این کشور تا کنون پنج کشته و بیش از هزار و 600 بازداشتی داشته است.
کد مطلب 1383585

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