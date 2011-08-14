بخش چند رسانه ای کتابخانه گرگان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی جعفری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تببین برنامه های سال 90 این اداره کل، افزود: برقراری ارتباط مجازی و مستقل اینترنت در کتابخانه های شهرستان گرگان از کافی نت کتابخانه ها از برنامه های مهم سال جاری این نهاد است.

به گفته وی، این طرح به منظور اتصال با سامانه مرکزی و برقرار کردن امکانات ارتباطی در کتابخانه های شهرستان گرگان برنامه ریزی و توسط واحد فناوری اطلاعات در سال 88 اجرا شده و نسخه تکمیلی آن پس از تائید انجمن اجرا می شود.

وی با اشاره به معضلات این بخش در سطح شهرستانها، نیز یادآور شد: یکی از مهمترین مباحث در این زمینه، آموزش و ورود تجهیزات فناوری اطلاعات به بخش کودک و چند رسانه ای است.

رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان گرگان تصریح کرد: اعتبار آموزشهای تکمیلی در دستور کار انجمن قرار دارد و به منظور تشویق و فرهنگ سازی برای مطالعه نیز همایشی یک روزه در گرگان برگزار می شود.