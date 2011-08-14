تروریست نروژی برای بازسازی حمله به صحنه جنایت رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، عامل حملات تروریستی اخیر نروژ به محل این حملات رفت تا چگونگی ارتکاب جنایات خود را برای پلیس شرح دهد.

پلیس نروژ "آندرس برینگ بریویک" را به جزیره اوتویا برد تا درباره قتل عام دهها نفر از شهروندان این کشور در این جزیره توضیح دهد. این جوان 32 ساله در روز 22 جولای با آتش گشودن به سوی کمپ جوانان حزب حاکم 69 نفر از آنان را کشت.

وی ساعتی پیش از این اقدام با منفجر کردن یک بمب در مرکز اداری اسلو پایتخت نروژ، هشت نفر را به کشتن داده بود. هر چند بریویک پیشتر به ارتکاب هر دو این حملات اعتراف کرده، اما وی برای طی مراحل قانونی به محل ارتکاب جنایات خود برده شده است.

این در حالی است که عامل حملات تروریستی نروژ پیش از این اقدام، همانند شهروندان عادی به زندگی خود ادامه می داده است. وی علاقه مند به شکار بوده و در حومه اسلو به کار کاشت سبزیجات می پرداخته است. وی با این حال مطالب افراطی و عقاید نژادپرستانه ای را در صفحه های متعلق به خود در شبکه های اینترتی مانند فیس بوک منتشر کرده است.