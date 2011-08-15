مسئولان ملوان به قولشان عمل نکردند/ در شرایط سخت مالی قرار داریم

فرهاد پورغلامی در خصوص آخرین وضعیت تیمش و بازی مقابل شاهین بوشهر به خبرنگار مهر گفت: هنوز کادر فنی و بازیکنان ملوان 30 درصد آخر قرار داد فصل پیش خود را نگرفته اند و هیچ پیش پرداختی نیز برای این فصل به ما انجام نشده است. مسئولان ملوان قول داده بودند که 30 درصد باقی مانده قراردادهای فصل قبل را پرداخت کنند ولی به قولشان عمل نکردند.

وی افزود: در حال حاضر در شرایط بسیار سخت مالی به سر می‌بریم. من تا حالا به بازیکنانم اجازه نداده ام درباره مسائل مالی صحبت کنند و اگر خودم هم مصاحبه می کنم به این دلیل است که حل مسائل مالی تاثیر مستقیمی بر عملکرد کادر فنی و بازیکنان تیم دارد. امیدوارم مسئولان ملوان هر چه سریع تر اقدامات لازم را انجام دهند.

سرمربی تیم فوتبال ملوان در خصوص بازی تیمش مقابل شاهین بوشهر اظهار داشت: خوشبختانه بازیکن مصدوم و محروم نداشته و ترکیب کامل تیم را در اختیار داریم. برد پرگلی که مقابل مس سرچشمه داشتیم روحیه و اعتماد به نفس بازیکنان ما را بالا برده است. بازی در بوشهر با هواداران پرشوری که این تیم مثل ملوان دارد سخت است. در مجموع می توانم بگویم که گرفتن امتیاز حتی تساوی نیز در بوشهر با توجه به شرایط جوی که این تیم دارد رضایت بخش است.

دیدار تیمهای فوتبال شاهین بوشهر و ملوان از هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر ساعت 22 روز سه شنبه در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار می شود.