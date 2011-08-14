دانشجویان انگلیسی مدیریت اعتراض های مردمی را بر عهده بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان بیانیه ای را در خصوص خشونت اخیر دولت انگلیس علیه جوانان این کشور صادر کرد که در حاشیه تجمع امروز دانشجویان مقابل سفارت انگلیس قرائت شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است مدتی است شاهد تحقق پیش بینی دقیق رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر نفوذ بیداری مردم های مسلمان تا قلب اروپا هستیم. قیام های مردمی که از تونس و مصر آغاز شد و با گسترش به بیشتر کشورهای دیکتاتوری خاورمیانه به سراغ اسپانیا و سپس انگلیس رفت ، همگی ناشی از ظلم و ستمی است که در سالیان طولانی بر محرومین و مستضعفان این کشورها وارد شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است : در جریان ناآرامی های پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران دولت انگلیس نقش محوری در زمینه هدایت اغتشاشات و کمک به فتنه گران را داشت . این دولت با استفاده از ظرفیت های ممکن سعی در سرنگونی نظام جمهوری اسلامی داشته و بیشترین دشمنی ها را با جمهوری اسلامی از خود نشان داد.

جامعه اسلامی دانشجویان در ادامه این بیانیه تصریح کرد: اینها همه نشان از بغض و عداوتی است که دولت انگلیس به دولت های آزاده و مستقل دارد. کما اینکه پیش از این نیز دولت انگلیس خوی دیکتاتوری خود را با به خاک و خون کشیدن دانشجویانی که تنها خواسته های صنفی خود را اعلام کرده بودند نشان داده بود.

جامعه اسلامی دانشجویان در بخشی از این بیانیه به سانسور خبری اتفاقات اخیر انگلیس توسط رسانه سلطنتی این کشور اشاره کرده و افزوده است : اکنون سانسور خبری دامان مردم انگلیس را فرا گرفته و جوانانی که در اعتراض به تبعیض و محرومیت به خاک و خون کشیده می شوند در خبرگزاری ها و رسانه های انگلیسی اغتشاشگر و آشوبگر نامیده می شوند. لازم است رسانه های دنیا برای نشان دادن وجهه حقیقی مدعیان حقوق بشر رسالت حرفه ای خود را انجام دهند.

جامعه اسلامی دانشجویان ادامه داده است: انتظار ما از کلیسای مسیحیت این است که با وجود به عرصه ، راه را بر ظلم و ستم بیش از پیش توسط حکومت انگلیس ببندند.

همچنین از جامعه حقوق بشری و سازمان ملل می خواهیم ضمن پیگیری دقیق موضوع راه را بر خونریزی دولت انگلیس ببندد و این دولت را ملزم به رعایت حقوق بشر کند.

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان خاطرنشان کرده است : لازم است دانشجویان و دانشگاهیان انگلیس ضمن بدست گرفتن هدایت اعتراضات مردمی ، راه را بر هرگونه سوءاستفاده از این اعتراضات ببندند. معتقدیم باید روی حقیقی مردم انگلیس به مردم این کشور نشان داده شود و ارتباطات معترضین با رسانه های مستقل و منصف بین المللی بیش از پیش باشد.

جامعه اسلامی دانشجویان در پایان بیانیه خود اظهار داشته است: اگر چه دولت انگلیس در طول قرن های اخیر جنایات و خیانت های متعددی را علیه دولت و ملت ایران را مرتکب شده اما مردم و دانشجویان ایران حساب مردم این کشور را از دولت انگلیس جدا دانسته و خود را در کنار ملت انگلیس می داند.