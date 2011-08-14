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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۲۹

مطهری در گفتگو با مهر:

400 گواهینامه قرآنی در آستانه اشرفیه صادر شد

400 گواهینامه قرآنی در آستانه اشرفیه صادر شد

آستانه اشرفیه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آستانه اشرفیه از صدور 400 گواهینامه قرآنی در رشته های مختلف روخوانی، روانخوانی و مفاهیم سطح دو قرآن کریم در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام سید رضا مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 256 گواهینامه در رشته روخوانی، 124 گواهینامه روانخوانی و همچنین 20 گواهینامه مفاهیم سطح دو نیمه دوم سال گذشته تاکنون به نوآموزان قرآن کریم این شهرستان صادر شده است.

وی همچنین بهره گیری از برکات و معارف نورانی قرآن کریم را مستلزم آموزش و فراگیری آن در ابعاد و مراحل متفاوت دانست و اظهارداشت: قرآن کریم روش تدریج را بهترین روش در تربیت قرآنی فرزندان معرفی کرده است.
 
رئیس تبلیغات اسلامی آستانه اشرفیه گفت: پدران و مادران برای تربیت قرآنی فرزندان باید در یک پروسه زمانی تدریجی عمل کنند زیرا آموزش تدریجی مبانی قرآنی را در فرد نهادینه ‌تر می ‌کند.
 
 وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: این اداره با همه توان زمینه های لازم را برای نوآموزان قرآن کریم و برای اشاعه فرهنگ قرآنی فراهم خواهد کرد.
کد مطلب 1383593

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