تعریف دقیقی از "آگاهی" ارائه نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی کتاب "توجه: مقالات فلسفی و روان شناختی" اثر کریستوفر مول و دکلان اسمایسیز از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

یکی از موضوعات مهم در فلسفه ذهن موضوع "توجه" است. توجه یکی از موضوعات مهم در بحث آگاهی است که خود از موضوعات مهم و مبنایی در فلسفه ذهن محسوب می‌شود. موضوع توجه از مسائلی است که در روانشناسی شناختی مورد توجه جدی قرار گرفته ولی در فلسفه چندان مورد توجه نبوده است.

دکتر دکلان اسمایسیز استاد فلسفه دانشگاه ایالتی اوهایو در کانادا در مورد این کتاب و محورهای آن به خبرنگار مهر گفت: از نیمه اول قرن بیستم دو رشته روانشناسی و فلسفه از یکدیگر جدا شدند.

وی افزود: از این زمان به بعد، فلسفه توجه و تمرکز خود را بر روی موضوع آگاهی گذاشت و روانشناسی تمرکز خود را معطوف به موضوع "توجه" کرد. تا سالهای سال این تقسیم بندی در این دو حوزه مطالعاتی مورد توافق بود.

وی تصریح کرد: فیلسوفان موافق این موضوع نبودند که تعریفی از آگاهی ارائه شود. هیچ یک از فیلسوفان نیز نتوانسته تعریف و تبیینی از آگاهی ارائه دهد. با این وجود موضوع "آگاهی" از موضوعات مورد توجه فیلسوفان در تحقیقات و مطالعات فلسفی است.

استاد فلسفه دانشگاه ایالتی اوهایو در ادامه یادآور شد: روانشناسان نیز نتوانستند تعریف دقیقی از موضوع "توجه" ارائه دهند. تمایل اکثریت در این حوزه نیز بر عدم تعریف از "توجه" بوده است.

وی تصریح کرد: اما این عدم تمایل برای تعریف، آنها را از مطالعات جدی برای انجام تحقیقات دامنه دار در این خصوص باز نداشته است.

وی تأکید کرد: وقتی روانشناسی شناختی نیز در اواخر دهه 1950 رو به گسترش نهاد ارائه تعریف از "توجه" همچنان مورد بی اعتنایی بود چرا که توافقی در مورد سازوکار آن وجود داشت.

این استاد فلسفه افزود: از اوایل دهه 1990 میلادی در مورد سازوکارهای موضوع "توجه"، سؤالات و پرسشهایی مطرح شد و لذا اندیشمندان را به فکر فرو برد.

اسمایسیز در پایان یادآور شد: تصور اینکه سازوکارهای "توجه" مسائلی آسان هستند به چالش کشیده و پیچدگی آن در این دهه نمایان شد. بر این اساس است که نگاه فلسفی به موضوع "توجه" در دستور کار قرار گرفته است.