کودک هشترودی دیپلم افتخار مسابقه نقاشی بلغارستان را دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، " فاطمه محمودی" 10 ساله از هشترود و عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان دیپلم افتخار رقابت بینالمللی نقاشی بلغارستان را کسب کرد.
بیش از دو هزار اثر از 25 کشور جهان به مسابقه بین المللی نوازاگورا بلغارستان 2011 ارسال شده بود که 15 اثر به کودکان و نوجوانان ایرانی تعلق داشت.
آثار هنری کودکان و نوجوانان استان همه ساله در جشنواره های متعدد بین المللی صاحب موفقیتهای مختلفی می شوند و پیش از این و در سال جاری "مهدیه رحیمی" کودک تبریزی نیز نشان نقره مسابقه بین المللی نقاشی هیکاری ژاپن را به دست آورده بود.
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