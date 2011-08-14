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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۳۲

کودک هشترودی دیپلم افتخار مسابقه نقاشی بلغارستان را دریافت کرد

کودک هشترودی دیپلم افتخار مسابقه نقاشی بلغارستان را دریافت کرد

هشترود - خبرگزاری مهر: کودک 10 ساله هشترودی موفق شد دیپلم افتخار مسابقه بین المللی نقاشی بلغارستان را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، " فاطمه محمودی" 10 ساله از هشترود و عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان دیپلم افتخار رقابت بین­المللی نقاشی بلغارستان را کسب کرد.

بیش از دو هزار اثر از 25 کشور جهان به مسابقه بین المللی نوازاگورا بلغارستان 2011 ارسال شده بود که 15 اثر به کودکان و نوجوانان ایرانی تعلق داشت.

آثار هنری کودکان و نوجوانان استان همه ساله در جشنواره های متعدد بین المللی صاحب موفقیتهای مختلفی می شوند و پیش از این و در سال جاری "مهدیه رحیمی" کودک تبریزی نیز نشان نقره مسابقه بین المللی نقاشی هیکاری ژاپن را به دست آورده بود.

کد مطلب 1383596

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