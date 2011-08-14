کودک هشترودی دیپلم افتخار مسابقه نقاشی بلغارستان را دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، " فاطمه محمودی" 10 ساله از هشترود و عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان دیپلم افتخار رقابت بین­المللی نقاشی بلغارستان را کسب کرد.

بیش از دو هزار اثر از 25 کشور جهان به مسابقه بین المللی نوازاگورا بلغارستان 2011 ارسال شده بود که 15 اثر به کودکان و نوجوانان ایرانی تعلق داشت.

آثار هنری کودکان و نوجوانان استان همه ساله در جشنواره های متعدد بین المللی صاحب موفقیتهای مختلفی می شوند و پیش از این و در سال جاری "مهدیه رحیمی" کودک تبریزی نیز نشان نقره مسابقه بین المللی نقاشی هیکاری ژاپن را به دست آورده بود.