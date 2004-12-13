رده تشكيلاتي دانشگاه اصفهان ارتقاء يافت

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، صادقي مدير دفتر طرح و برنامه دانشگاه اصفهان با اعلام اين خبر افزود: پيرو هشتمين اجلاس مشترك هيئت هاي امناي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و پس از جلسات مشترك دانشگاه با دفاتر هيئت امنا، هئيت مميزه مركزي و برنامه و بودجه وزارت خانه، دانشگاه اصفهان بر اساس شاخص هاي دانشجو و پراكندگي، هيئت علمي، دانشكده، مجتمع و آموزشكده و همچنين رشته هاي آموزشي مصوب موفق به ارتقا "رده اول گروه الف" شد.

وي تصريح كرد: با اين ارتقاء، نمودار سازماني در قالب پنج معاونت و پانزده مديريت تهيه و پس از اصلاحات لازم و با تاييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري به دانشگاه ابلاغ شده است.