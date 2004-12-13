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۲۳ آذر ۱۳۸۳، ۱۷:۰۲

رده تشكيلاتي دانشگاه اصفهان ارتقاء يافت

رده تشكيلاتي دانشگاه اصفهان به "رده اول گروه الف" كه بالاترين رده تشكيلاتي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي است ارتقا يافت.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، صادقي مدير دفتر طرح و برنامه دانشگاه اصفهان با اعلام اين خبر افزود: پيرو هشتمين اجلاس مشترك هيئت هاي امناي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و پس از جلسات مشترك دانشگاه با دفاتر هيئت امنا، هئيت مميزه مركزي و برنامه و بودجه وزارت خانه، دانشگاه اصفهان بر اساس شاخص هاي دانشجو و پراكندگي، هيئت علمي، دانشكده، مجتمع و آموزشكده و همچنين رشته هاي آموزشي مصوب موفق به ارتقا "رده اول گروه الف" شد.

وي تصريح كرد: با اين ارتقاء، نمودار سازماني در قالب پنج معاونت و پانزده مديريت تهيه و پس از اصلاحات لازم و با تاييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري به دانشگاه ابلاغ شده است.

کد مطلب 138361

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