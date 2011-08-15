مبلغان باید خود عالمان عمل باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله طبرسی در مراسم قدر دانی از مجریان برگزاری گردهمایی بزرگ مبلغان مرزبانان شریف و سربازان ولایت افزود: همه مبلغان باید شاکر خداوند متعال باشند که آنان را در لباس پیامبر (ص) قرار داد و تبلیغ دین را به عهده آنان گذاشت و در مسیر حق و انبیاء قرار گرفتند.



وی اظهار داشت: ارزش کار تبلیغ بسیار والا بوده و مبلغان در کسوت اولیاء و انبیاء قرار دارند چرا که لباس روحانی آرم نبوت است و کار مبلغ کار انبیا بوده و این نعمت عظیم و بزرگ است.



نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید برحفظ روحانیت در جامعه اسلامی گفت: همه روحانیون موظف بوده که حرمت این لباس و شأن روحانی را حفظ و کاری نکنند که دشمنان سوء استفاده کنند.



وی، رهبری هوشمندانه و مدیرانه رهبر معظم انقلاب در فتنه سال 88 را یکی از مسائل به یاد ماندنی بیان کرد و افزود: فتنه گران در گذشته از نظر مباحث اقتصادی و مالی خود را تأمین کرده و پس از گذشت چند سال سیاستهای فتنه گرانه خود را رو کردند.



طبرسی گفت: مقام معظم رهبری با درایت و تدبیر، ذکاوت و شجاعت خویش توانستند مسئله بصیرت و فتنه را بشکافند و برای همه بیان کنند.



وی با بیان اینکه دشمنان بویژه صهیونیست، آمریکا و خبرگزاریهای خارجی برای حذف روحانیت برنامه دارند افزود: نقش روحانیون در حفظ دین بسیار اثرگذار بوده و می تواند توطئه های دشمنان را منکوب کند.