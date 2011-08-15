حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: متقاضیان بورس خارج کشور باید همه مدارک و مستندات را بر روی سامانه ثبت‌نام قرار دهند. هر فردی که احساس کند شرایط اخذ بورسیه خارج کشور را دارد می‌تواند نسبت به ثبت اینترنتی درخواستش در آدرس اینترنتی اداره کل بورس وزارت علوم اقدام کند. البته مراکز اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیز می‌توانند افراد را معرفی کنند.

مدیرکل امور بورس وزارت علوم خاطرنشان کرد: بنابراین افراد می‌توانند شخصاً درخواست خود را برای بهره‌مندی از بورس خارج سال 91 اعلام کنند اما توصیه می‌شود متقاضیان سعی کنند در دو ماه فرصتی که برای ثبت نام در سامانه اینترنتی در نظر گرفته شده است یک معرفی‌ نامه از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی یا دستگاه‌های اجرایی ارائه کنند.

وی با بیان اینکه معرفی‌ نامه‌های دانشگاهها، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی باید به صورت الکترونیکی به وزارت علوم ارائه شوند، افزود: یک شناسه و رمز به تمامی مراکز اجرایی و دانشگاه‌ها ارائه می‌شود تا آنها نیز بتوانند وارد سامانه ثبت‌نام شوند و برای هر کدام از متقاضیان که می‌خواهند اعلام نظر کنند.

مسلمی نائینی یادآور شد: یعنی در زمینه معرفی نامه‌ها نیز دیگر هیچ کاغذی رد و بدل نمی‌شود و دانشگاه‌ها و مراکز اجرایی از طریق سایت نظرشان را اعلام می‌کنند.

مدیرکل امور بورس وزارت علوم درباره زمان اعلام نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان بورس 91 به مهر گفت: امیدواریم پس از پایان ثبت‌نام متقاضیان اخذ بورس خارج کشور، بتوانیم حداکثر تا اردیبهشت ماه 91 بورسیه‌های خارج کشور برای سال 91 را اعلام کنیم.