به گزارش خبرنگار مهر، کنگره فدراسیون جهانی جودو جمعه 28 مردادماه در هتل کنکورد پاریس برگزار می شود و رئیس فدراسیون کشورمان برای حضور در این جلسه پنجشنبه شب راهی پاریس خواهد شد.

برنامه‌های فدراسیون جودو برای المپیک، نحوه انتخاب و حضور ورزشکاران در این رویداد بزرگ ورزش جهان و همچنین انتخاب مسئولین کمیته های مختلف از جمله مهمترین مباحث کنگره فدراسیون جهانی است.

فدراسیون جهانی در نظر دارد برنامه ای برای بازدید ازمحل برگزاری مسابقات جودو المپیک 2012 لندن برگزار کند. این برنامه یکشنبه 30 مردادماه انجام خواهد شد و از هر کشور دو نماینده به همراه مسئولین فدراسیون جهانی از لندن راهی پاریس خواهند شد.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان از سه شنبه اول شهریورماه در پاریس برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران جمعه شب تهران را به مقصد فرانسه ترک می کند.