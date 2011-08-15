آخرین وضعیت ایمیل و موتور جستجوگر ایرانی

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای تحقق اهداف مدنظر در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و توسعه هدفمند و پایدار دولت الکترونیک از طریق توان بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به بومی سازی و ارائه گسترده خدمات رایانامه برای تمامی مردم اقدام می کند، اظهار داشت: در این راستا فراخوان شناسایی متقاضیان فعالیت در حوزه فراهم سازی خدمات رایانامه ای – فخر- اعلام شده است.



وی با بیان اینکه تمامی متقاضیان ارائه خدمات پست الکترونیکی - Email Service Provider – که متقاضی فعالیت در این زمینه هستند، می توانند اسناد و مدارک خود را تا پایان مردادماه جاری به سازمان فناوری اطلاعات ارسال کنند، تاکید کرد: متقاضیان فعالیت در این حوزه باید توجه داشته باشند که این فراخوان تنها برای شناسایی توانمندی های داخلی این شرکتها تدوین شده و شرکت در آن به منزله تایید صلاحیت برای فعالیت در این حوزه نخواهد بود.



معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین از اعلام فراخوان برای شناسایی متقاضیان فعالیت در حوزه فراهم سازی جویشگر رایانه ای (فجــــر) خبرداد و گفت: در این راستا از شرکتهای توانمند و متقاضی فعالیت در زمینه موتور جستجوگر - Search Engine Provider - دعوت به همکاری می شود.



انصاری با اشاره به برنامه های کشور برای اجرای دولت الکترونیک بر نیاز به پست الکترونیک ملی و موتور جستجوگر ملی تاکید کرد و ادامه داد: از امکانات و توانایی شرکتهای فعال در این زمینه ها استفاده خواهد شد.



وی با بیان اینکه نیاز به دو موتورجستجوگر در کشور احساس می شود، افزود: پروژه های نرم افزاری موتور جستجوگر ملی به شرکتهایی که آمادگی خود را در این زمینه اعلام کنند سپرده خواهد شد و بخش سخت افزاری این پروژه نیز از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می شود.



معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: طبق زمان بندی درنظر گرفته شده برای اجرای این طرح تا اوایل زمستان امسال اپراتورهای ارائه کننده خدمات ایمیل ایرانی و موتور جستجوگر ملی باید مشخص شود و این اپراتورها به عنوان پیمانکار سازمان فناوری اطلاعات فعالیت خود را آغاز کنند.



انصاری اضافه کرد: برای برخی خدمات اطلاع رسانی در دولت الکترونیک نیاز به پست الکترونیک برای شهروندان وجود دارد و در این راستا پروژه فخر برای ارائه ایمیل سراسری به مردم در دستور کار قرار گرفته است.