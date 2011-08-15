فناوری برنج هیبرید تولید بیشتر در واحد سطح را میسر می کند

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تکنولوژی برنج هیبرید گزینه مناسبی برای دستیابی به افزایش تولید به منظور تامین امنیت غذایی کشورهاست.

وی همچنین به اهمیت و جایگاه برنج هیبرید در افزایش تولید و خودکفایی برنج کشور اشاره کرد و اظهارداشت: برنج یکی از مهمترین گیاهان زراعی است که در تامین غذای اصلی بیش از نیمی از مردم جهان نقش اساسی دارد، از کل انرژی تولید شده به وسیله غلات برای هر نفر در روز سهم بیشتری از آن مربوط به برنج است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: با توجه به عوامل محدود کننده تولید شامل کاهش زمین های کشاورزی، کاهش منابع آبی و کمبود نیروی کار تنها راهکار منطقی افزایش عملکرد در واحد سطح است تا نیاز برنج مورد تقاضا برطرف شود.

وی با بیان اینکه فناوری برنج هیبرید فرصت مناسبی برای تحقق این امر مهم است، افزود : این تکنولوژی نه تنها در افزایش عملکرد و افزایش درآمد کشاورزان موثر است بلکه فرصت های شغلی قابل توجه ای از طریق تولید بذر برای کارشناسان و کشاورزان فراهم می کند.

روحی ماسوله در ادامه با اشاره به اینکه تولید پایدار برنج تنها به حفظ زمین های شالیزاری و آب فراوان بستگی دارد، افزود: برنج به دلیل محدودیت آبی تنها در19 استان کشت می شود.

وی با بیان اینکه اکنون استان‌ های گیلان و مازندران 80 تا 81 درصد میزان تولید برنج کشور را برعهده دارند، اظهارداشت: اگر نتوان تولید پایدار برنج را در این دو استان حفظ کرد، زمین های شالیزاری به زمین های باغی و ویلاسازی تبدیل می شوند.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: برای حفظ و پایداری زمین های زیرکشت برنج کشور، هزینه های بالای تولید و سختی کار کشاورزان باید با انتقال فناوری های نوین و مکانیزاسیون حوزه کشت برنج کاهش یابد.