بررسی تحقیقاتی طرح پرورش فیل ماهی در قفس آغاز شد

محمد پور کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کار مطالعاتی این طرح از بهار سال جاری به کمک کارشناسان بخش های تکثیر و پرورش، ارزیابی ذخایر، اکولوژی و بهداشت و بیماریهای انستیتو آغاز شده است.

وی اظهارداشت: از آنجائیکه این روش پرورش نخستین بار در سواحل استان اجرا می شود بنابراین ضمن بررسی اثرات متقابل پرورش بر روی محیط و ماهیان وحشی، روند رشد و نحوه تغذیه تاس ماهیان، اثرات فاکتورهای زیستی و غیرزیستی و کنترل بهداشتی آنها باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری گفت: در صورت موفقیت این طرح می توان بصورت بهینه از منابع آبی سواحل استان در امر پرورش انواع تاس ماهیان استفاده کرد.

وی ادامه داد: اعتبار این طرح یک میلیارد ریال بوده و طی 12 ماه اجرا می شود.