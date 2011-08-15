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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۴

پور کاظمی در گفتگو با مهر:

بررسی تحقیقاتی طرح پرورش فیل ماهی در قفس آغاز شد

بررسی تحقیقاتی طرح پرورش فیل ماهی در قفس آغاز شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری از آغاز بررسی تحقیقاتی طرح پرورش فیل ماهی در قفس آب شور دریای خزر خبر داد.

محمد پور کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کار مطالعاتی این طرح از بهار سال جاری به کمک کارشناسان بخش های تکثیر و پرورش، ارزیابی ذخایر، اکولوژی و بهداشت و بیماریهای انستیتو آغاز شده است.

وی اظهارداشت: از آنجائیکه این روش پرورش نخستین بار در سواحل استان اجرا می شود بنابراین ضمن بررسی اثرات متقابل پرورش بر روی محیط و ماهیان وحشی، روند رشد و نحوه تغذیه تاس ماهیان، اثرات فاکتورهای زیستی و غیرزیستی و کنترل بهداشتی آنها باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری گفت: در صورت موفقیت این طرح می توان بصورت بهینه از منابع آبی سواحل استان در امر پرورش انواع تاس ماهیان استفاده کرد.

وی ادامه داد: اعتبار این طرح یک میلیارد ریال بوده و طی 12 ماه اجرا می شود.

کد مطلب 1383645

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