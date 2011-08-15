کارکنان تبلیغات اسلامی باید برای دیگران الگو باشند

حجت الاسلام جمال یاری در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: در جامعه اسلامی شاخص ترین واصلی ترین موضوع در تأمین امنیت اجتماعی و حتی تامین امنیت ملی، مسائل اعتقادی و ارزشی است.

وی اظهارداشت: اگر بتوان در جامعه اسلامی ارزشها را محقق کرد به یقین امنیت اجتماعی و ملی خود به خود تحقق می یابد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در ادامه از تشکیل کمیته عفاف وحجاب در استان خبرداد و افزود: همزمان با آغاز اجرای طرح امنیت اجتماعی و به منظور برنامه ریزی مناسب در حوزه عفاف و حجاب کمیته عفاف و حجاب این اداره کل تشکیل شده است.

وی گفت: آسیب ‌شناسی وضعیت فعلی حجاب با رویکرد شناسایی علل، ارائه راهکارهای عملی و واقع گرایانه در خصوص رفع معضل بد حجابی در قالب برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت، تقویت رشد معنوی جامعه و در نهایت نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب از جمله اهداف و برنامه ‌های این کمیته است.

یاری همچنین با اشاره به تبیین فلسفه و پیامدهای مثبت فرهنگی اجتماعی، روانی و اخلاقی عفاف و حجاب در عرصه‌ های مختلف زندگی تصریح کرد: اثرات منفی عدم رعایت حجاب در سست کردن بنیان ‌های اخلاقی خانواده و جامعه بسیار تاثیرگذار است و توجه به رفع این اثرات منفی به تلاش همه دستگاههای مسئول بستگی دارد.

وی یادآورشد: برای نهادینه کردن عفاف و حجاب در جامعه نیازمند کارهای فرهنگی و آموزشی بسیار است که باید در این زمینه برای جوانان و نوجوانان و همچنین همکاران اداری نیز سرمایه گذاری بهتر و بیشتری انجام شود.