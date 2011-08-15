درآمدهای راه آهن اراک 36 درصد رشد یافت

عدالله عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36 درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: درآمد این اداره کل از منابع داخلی در 4 ماهه نخست سال جاری به بیش از 60 میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 42 درصد رشد است.

مدیر کل راه آهن اراک در خصوص علت افزایش درآمد این اداره کل گفت: این افزایش مربوط به بارگیری مخازن مازوت از پالایشگاه در تیر ماه سال جاری و همچنین اخذ درآمد های معوقه شرکتهای مختلف حمل و نقل ریلی است.

عامری اظهار داشت: میزان درآمد راه آهن اراک از منابع بین المللی در 4 ماه نخست سال جاری حدود 2 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 40 درصدی داشته است.