ارائه لایحه حفظ معماری اسلامی و ایرانی در نماهای شهری به شورا

هیربد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساماندهی بازار تهران در طرح تفصیلی به صورت جدی دیده شده است گفت: برخلاف بسیاری از کارشناسان که معتقد بودند بازار تهران باید از این مکان برود، در طرح تفصیلی تثبیت و برای ساماندهی آن برنامه ریزی شده است .

وی با اشاره به این که طرح ساماندهی بازار تهران در قالب یکی از طرح‌های موضعی مهم در طرح تفصیلی تهران مورد توجه قرار گرفته است گفت:این طرح در شورای شهر تهران و در کمیسیون ماده 5 هم تایید شده است.

معاون شهردار تهران با بیان این که طرح ساماندهی بازار تهران در دو بخش کالبدی و ساماندهی مشاغل انجام می‌شودگفت: اصنافی که تولیدات آنها با مواد شیمیایی در ارتباط است باید از محدوده بازار تهران خارج شوند، همچنین کابل‌های برق از نمای حجره‌‌ها جمع آوری و به صورت تاسیسات مشترک ساماندهی می شود.

معصومی یاد آور شد: در طرح ساماندهی بازار تهران باید الزاماتی همچون بکارگیری انرژی پاک در بازار، جمع آوری آب‌های سطحی، ایجاد شبکه برق بازار در نظر گرفته شود که این موضوعات در حال بررسی است .

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران یکی از مشکلات جدی بازار را جا به جایی کالا در محدوده آن دانست و گفت: برای رفع این مشکل طرح‌های مطالعاتی برای طراحی چرخ‌های مناسب برای حمل کالا انجام شده است. همچنین در گام‌های بعدی برخی دیگر از مسائل این چنینی شناسایی و مورد مطالعه قرار می‌گیرد که از آن جمله می توان طرح ایمنی آمد و شد باربرها را نام برد.

به گفته معصومی قرار است در طرح‌های فرو دست و موضوعی طرح تفصیلی، تعریفی جامع از معماری معاصر ارائه شود تا نسل‌های بعدی نیز بدانند این دوره از تاریخ تهران نیز صاحب سبک ویژه معماری خود بوده است.

وی با اشاره به تاکید طرح تفصیلی به بافتهای تاریخی گفت: در بررسی تاریخ معماری تهران، متوجه می شویم که این شهر در هر دوره‌ای سبک ویژه معماری خود را داشته است. بر این اساس باید معماری معاصر نیز سبک ویژه خود را داشته باشد تا شهر نیز از این به هم ریختگی و شلوغی درآید.

معاون شهردار تهران با بیان این که در طرح تفصیلی به بحث نماها توجه ویژه ای شده است گفت: به موضوع نماهای شهری در طرح تفصیلی به جد پرداخته شده، اما در کنار آن باید فرهنگسازی را نیز انجام داد و این موضوع مقوله‌ای نیست که بتوان با زور و اجبار به مردم شهر تحمیل کرد.

معاون شهردار تهران درباره اقدامات که در طرح تفصیلی برای بهبود نماهای شهری پیش بینی شده است گفت: معاونت شهرسازی در حال تنظیم لایحه‌ای است که با توجه به آن در صورتی که شهروندان معماری اسلامی و ایرانی را در نمای خانه هایشان رعایت کنند مورد تشویق قرار می گیرند.

به گفته این مقام مسوول در معاونت شهرسازی ومعماری، لایحه تشویقی حفظ معماری اسلامی و ایرانی در نماهای شهری پس از تدوین و تنظیم برای تصویب به شورای شهر می‌رود.

او ادامه داد:طرح تفضیلی توجه ویژه ای به هویت بخشی به محلاتی است که در گذشته صاحب هویت بوده‌اند، در این گام در صددیم هویت را به خیابان‌های لاله زار، توپخانه و بازار تهران بازگردانیم.

معصومی با بیان اینکه معماری ریشه در عمق فرهنگ هر دورانی دارد گفت: هم اکنون نیز در نمایه ساختمان‌های بالای 20 هزار متر مربع طراحی نما ابتدا برای تایید به معاونت شهر سازی آمده و پس از اصلاحات لازم به منطقه برای صدور پروانه ساخت ابلاغ می شود.