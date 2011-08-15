کارمند دانشگاه آزاد اسلامی قزوین رتبه برتر قرآنی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون سلیمی کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین موفق شد در مسابقات قرائت قرآن کریم ویژه

کارکنان منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی کشور مقام اول را به دست آورد.



کسب مقام اول مسابقات اذان ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و کسب مقام اول مسابقات قرائت قرآن مهندسان استان قزوین در سال گذشته از دیگر عناوین کسب شده توسط وی است.



هم چنین در اولین جشنواره فیلم کوتاه قرآنی که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اصفهان برگزار شد فیلم کوتاه تا صبح به کارگردانی مسعود اطیابی و تهیه کنندگی محسن علی اکبری تهیه کننده سریال مریم مقدس و مردان آنجلس در بخش ویژه این جشنواره به نمایش درآمد و از سوی هیئت داوران با اهدای تندیس و لوح مورد تقدیر قرار گرفت که در این فیلم کوتاه فریدون سلیمی به عنوان قاری قرآن، خواننده متن و تیتراژ پایانی این فیلم ایفای نقش داشت.



فریدون سلیمی در حال حاضر کارمند و مدرس آزمایشگاه های عمران دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، عضو گروه موسیقی سازمان نظام مهندسی استان قزوین و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران سازه دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تبریز است.

