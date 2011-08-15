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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۹

63 مدرسه حاشیه راه در خراسان شمالی ایمن سازی می شوند

63 مدرسه حاشیه راه در خراسان شمالی ایمن سازی می شوند

بجنورد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی از ایمن سازی فیزیکی و نرم افزاری 63 مدرسه حاشیه راه در استان تا آغاز بازگشایی مدارس در مهر ماه جاری خبر داد.

سعید سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایمن سازی مدارس حاشیه راههای استان از جمله برنامه های اجرایی این اداره کل است که هر ساله با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان اجرا می شود.

وی تصریح کرد: اجرای ایمن سازی فیزیکی 43 باب مدرسه و ایمن سازی نرم افزاری 20 باب مدرسه حاشیه راه تا آغاز بازگشایی مدارس در مهر ماه جاری به پایان می رسد.
 
وی یادآور شد: در راستای اجرای ایمن سازی نرم افزاری 20 مدرسه حاشیه راه، اقلام آموزشی تهیه و برای آموزش دانش آموزان در اختیار آنان قرار می گیرد.
 
سبحانی همچنین اذعان داشت: 12 میلیون ریال برای ایمن سازی نرم افزاری و 22 میلیون ریال نیز برای ایمن سازی فیزیکی این مدارس هزینه خواهد شد.
 
وی در ادامه از احداث یک دستگاه پل عابر پیاده در ورودی شهر حصار و گرمخان استان که متقاضی آن شهرداری این شهر بوده است، در هفته دولت خبر داد.
 
سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان در خاتمه گفت: 44 تابلو غیر مجاز نیز در محورهای جاده ای استان نصب شده اند که قلع و قمع می شوند.
 
کد مطلب 1383661

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