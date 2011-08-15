7600 افغانی غیر مجاز در قزوین برگه بازگشت گرفتند

محمد رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این طرح در راستای ساماندهی اتباع غیرمجاز افغان اجرا می شود و چنانچه این اتباع غیرمجاز در مهلت تعیین شده در کارت اقامت آنان به وطن خود بازنگردند مورد پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.

رمضانی با تاکید بر اینکه برگه بازگشت برای اتباع غیرمجاز افغان مجرد ساکن با مهلت چهار ماهه و برای متاهلین و خانواده آنها یکساله صادر می شود افزود: تاکنون هفت هزار و 600 تن از اتباع افغانی در استان قزوین در طرح تعیین تکلیف وضعیت، برگه بازگشت دریافت کرده اند.

وی تصریح کرد: اتباع غیرمجاز افغان باید در مهلت تعیین شده، برگه بازگشت خود را به یکی از دفاتر پنج گانه کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهرهای کابل، جلال آباد، هرات، قندهار و مزار شریف در کشور افغانستان تحویل دهند تا پس از انجام مراحل قانونی و دریافت گذرنامه بتوانند به طور قانونی وارد کشور شوند.

این مسئول گفت: بر اساس سرشماری سال 89 تعداد 24 هزار تن از اتباع افغان به طور غیرمجاز در استان قزوین اقامت دارند.

رمضانی با اشاره به طرح سرشماری اتباع غیرمجاز افغان هم یادآورشد: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مقرر شده است تا اتباع خارجی فاقد مدرک قانون اقامتی در کشور، سرشماری و ساماندهی شوند.

مدیرکل دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی استانداری افزود: پس از فراخوان و شناسایی این افراد در مرحله نخست، کد رهگیری به آنان اختصاص پیدا کرده و اطلاعات آنان وارد سامانه ویژه طرح سرشماری شده است.

وی بیان کرد: در مرحله سوم اجرای طرح سرشماری اتباع غیرمجاز افغان در استان روزانه 270 نفر از این اتباع برای دریافت برگه بازگشت، تعیین نوبت شده است.

مرحله چهارم اجرای طرح سرشماری اتباع افغان تا پایان شهریور ماه امسال ادامه خواهد داشت.

